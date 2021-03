Covid-19: criança de três anos morre aguardando leito de UTI em SP

Uma criança de três anos morreu na madrugada desta quarta-feira (10) na cidade de Alumínio (SP). A causa da morte foram complicações decorrentes da covid-19.

Bernardo José Rivera esperava uma vaga na Unidade de Tratamento Intensivo (UTI) para o tratamento da infecção pelo novo coronavírus.

Segundo a família do menino, Bernardo tinha a saúde debilitada por conta de sequelas de um afogamento ocorrido no ano passado. Por conta do acidente, ele ficou três meses em coma e estava traqueostomizado.

"Tomamos todos os cuidados possíveis, mas essa doença entrou de forma repentina na nossa família. Ninguém entrava em casa com sapatos, todos tomávamos banho antes de ingressar na casa, não recebíamos visitas, mas infelizmente nada adiantou", afirmou Daiana, irmã do garoto, em entrevista ao UOL.