Covid-19: dos 2,22 milhões de infectados no país, 68,6% se recuperaram

Dados do Ministério da Saúde mostram que dos 2,22 milhões de brasileiros que foram infectados pelo novo coronavírus, 68,6% se recuperaram da doença, 3,7% morreram e 27,7% estão em tratamento. A informação está na atualização diária do Ministério da Saúde, divulgada hoje (23).

O número acumulado de casos confirmados de covid-19 no Brasil chega a 2.228.475. Nas últimas 24 horas, foram acrescidas às estatísticas do Ministério da Saúde 59.962 novos diagnósticos positivos da doença.

O país chegou a 84.082 mortes por causa do novo coronavírus. De acordo com o balanço do ministério, foram 1.311 óbitos registrados nas últimas 24 horas. Estão sendo investigadas 3.786 mortes.

Até agora, 1.570.237 pacientes se recuperaram da doença e 633.156 pessoas estão em tratamento.

O Brasil ocupa o 2º lugar no ranking mundial da covid-19 no número de casos confirmados e de mortes, atrás apenas dos Estados Unidos, que bateu a marca de 4 milhões de infectados e 144.032 óbitos em decorrência do novo coronavírus.

Covid-19 nos estadosOs estados com mais registros de mortes por covid-19 são: São Paulo (20.894), Rio de Janeiro (12.535), Ceará (7.374), Pernambuco (6.211) e Pará (5.616). As Unidades da Federação com menos falecimentos causados pelo novo coronavírus são: Mato Grosso do Sul (266), Tocantins (326), Roraima (458), Acre (474) e Amapá (548).

Os estados com mais casos confirmados desde o início da pandemia são: São Paulo (452.007), Ceará (156.242), Rio de Janeiro (151.549), Pará (144.467) e Bahia (138.358). As Unidades da Federação com menos pessoas infectadas registradas são: Mato Grosso do Sul (19.671), Tocantins (19.423), Acre (18.157), Roraima (27.932) e Rondônia (34.080).

Bahia

Conforme o boletim epidemiológico desta quinta-feira (23), a Bahia já alcança 3.044 óbitos causados pela covid-19. Ao todo, já foram registradas 138.358 pessoas infectadas pelo novo vírus, das quais 120.862 já são consideradas curadas. Outros 14.452 casos continuam ativos, segundo dados da Secretaria de Saúde da Bahia (Sesab).

Devido a uma falha no sistema do Ministério da Saúde, o estado registrou 5.113 novos casos nas últimas 24h, mas este número não reflete a realidade de quarta para quinta, já que os municípios não estavam conseguindo lançar os casos na plataforma.

Os casos confirmados já atingem quase a totalidade do estado e ocorreram em 408 municípios baianos, com maior proporção em Salvador, que concentra mais de 37% dos casos. Os municípios com os maiores coeficientes de incidência por 100.000 habitantes foram Gandu (3.351,54), Itajuípe (2.845,15), Ipiaú (2.511,28), Dário Meira (2.287,58) e Aurelino Leal (2.263,46).

Do total de infectados, 13.538 registros foram de profissionais da saúde. Até o momento, 819 pessoas estão internadas em Unidades de Terapia Intensiva (UTI) e outras 869 em leitos de enfermaria. A faixa etária que mais se infectou foi a de 30 a 39 anos, mas a maioria das vítimas fatais tinha acima de 70 anos (51%).

Confira o boletim completo aqui.