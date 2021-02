Covid-19: Em 6º dia de recorde de pacientes em UTIs, Bahia tem 18 mil com vírus ativo

A Bahia registrou 68 mortes e 4.398 novos casos de covid-19 (taxa de crescimento de +0,7%) em 24h, de acordo com boletim epidemiológico divulgado pela Secretaria da Saúde do Estado (Sesab) no final da tarde desta quarta (24). No mesmo período, 3.659 pacientes foram considerados curados da doença (+0,6%).



Além disso, pelo sexto dia consecutivo, a Sesab registra o maior número de pacientes internados em UTIs Covid-19 desde o início da pandemia. São 930 pacientes adultos e pediátricos em estado grave ocupando leitos nas diversas regiões da Bahia.



O estado ainda conta com a alta marca de pacientes com o vírus ativo: 18.251 pacientes.

Desde a última sexta (19), o estado tem toque de recolher. A medida, válida por sete dias, teve horário ampliado na segunda (22) - de 20 às 5h- e tem possibilidade de prorrogação.



A expectativa do Governo do Estado é que a medida provoque uma redução da taxa de crescimento da Covid-19 no estado. Na capital, parques, praças e praias estão fechados para tentar minimizar os efeitos da doença.



Taxa de letalidade no estado é de 1,72%



As 68 mortes divulgadas nesta quarta ocorreram em diversas datas, porém a confirmação e registro das mortes foram realizados nesta quarta. O número total de óbitos por Covid-19 na Bahia desde o início da pandemia é de 11.388, representando uma letalidade de 1,71%.

A existência de registros tardios e/ou acúmulo de casos deve-se à sobrecarga das equipes de investigação, pois há doenças de notificação compulsória para além da Covid-19. Outro motivo é o aprofundamento das investigações epidemiológicas por parte das vigilâncias municipais e estadual a fim de evitar distorções ou equívocos.



Dos 664.904 casos confirmados desde o início da pandemia, 635.265 já são considerados recuperados. Na Bahia, 42.224 profissionais da saúde foram confirmados para Covid-19.