Covid-19 pode causar disfunção erétil de longo prazo, alerta médica

A lista de sequelas que podem ser deixadas em que teve covid-19 só aumenta. Agora, uma médica americana alerta que a doença pode causar disfunção erétil de longo prazo.

'Há uma preocupação real de que os homens possam ter problemas de disfunção erétil de longo prazo com esse vírus porque sabemos que ele causa problemas na vasculatura', disse médica especialista em doenças infecciosas, Dena Grayson, dos Estados Unidos, ao programa LX da NBC Chicago. A vasculatura é o conjunto dos vasos sanguíneos e linfáticos de uma região ou de um órgão.

Apesar de a maioria das pessoas se recuperar do covid-19, Dena Grayson alertou que eles esperam ver mais 'consequências negativas de longo prazo da infecção', com o passar do tempo, incluindo complicações neurológicas.