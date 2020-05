Covid-19: prefeitura faz mais de 2 mil testes rápidos em bairros com restrições

Nos quatro primeiros bairros com ações mais restritivas de combate ao novo coronavírus (covid-19), foram identificadas 232 pessoas com sorologia positiva para a doença na primeira semana de testagem rápida na Boca do Rio, em Plataforma, em Nazaré e na Pituba. Ao todo, foram realizados 2.344 exames nos locais.

Somente na manhã desta terça-feira (19), foram realizados 160 testes na Praça Ana Lúcia Magalhães, na Pituba, e no final de linha da Plataforma. Nestes locais, 41 pessoas foram diagnosticadas com a doença. A partir desta quarta-feira (20), a iniciativa seguirá nos bairros do Lobato, Bonfim e Liberdade, que passarão a ser alvo de ações específicas da Prefeitura, além da continuidade em Plataforma.

“Os testes rápidos têm sido um importante equipamento para nos auxiliar na avaliação da circulação viral na cidade. Salvador foi uma das capitais brasileiras que saíram na frente com o uso em massa desse tipo de exame e, graças às medidas acertadas que tomamos, estamos conseguindo identificar e encaminhar de imediato ao isolamento essas pessoas infectadas. Assim, minimizamos o risco de disseminação do vírus e salvamos vidas”, destacou o secretário municipal de Saúde, Leo Prates.