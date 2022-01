Covid-19: Prefeitura inicia testagem rápida no bairro de Brotas nesta terça-feira (11)

A partir desta terça-feira (11) das 08h às 13h, um novo ponto itinerante de testagem rápida contra a Covid-19 inicia os trabalhos, dessa vez, no bairro de Brotas, em Salvador. A estrutura ofertará 200 testes e ficará no final de linha de Campinas de Brotas, próximo ao cemitério Jardim da Saudade, para conter a disseminação do vírus no município.

O ponto de testagem do bairro do Bonfim, no estacionamento do Largo da Baixa do Bonfim seguirá nesta terça (11), das 08h às 13h, também com 200 testes diários acolhendo os pacientes por ordem de chegada. Nesta segunda (10) o local contabilizou 86 diagnósticos positivos.

Os pacientes que forem identificamos com diagnóstico positivo serão orientados a permanecer em isolamento domiciliar e a procurar os serviços de saúde da rede municipal em caso de agravamento do quadro clínico.

“As ações de promoção à vida com a oferta dos testes do coronavírus vão continuar. Esperamos com a estratégia identificar pacientes com os vírus e reduzir a circulação viral na cidade”, explicou Leo Prates, secretário municipal da Saúde.

Balanço

Iniciada dia 20 de dezembro, a estratégia já percorreu os bairros de Paripe e Boca do Rio, contabilizando 1.831 testes realizados e, desse total, 404 apresentaram o diagnóstico positivo.