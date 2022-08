Covid-19: Salvador começa a vacinar com 4ª dose pessoas a partir de 30 anos

Salvador vai começar a vacinar pessoas a partir de 30 anos com a quarta dose contra a covid-19 nesta terça-feira (2). Segundo a prefeitura, são 63 mil pessoas na faixa de 30 a 34 anos que podem ir se imunizar com o novo reforço. Para se vacinar, é preciso ter o nome na lista do site da Secretaria Municipal da Saúde (SMS) e ter intervalo de quatro meses do recebimento da terceira dose - ou seja, deve ter sido aplicada até 4 de abril desse ano.

A vacina será disponibilizada nos pontos de imunização das 8h às 16h. São 75 pontos fixos (entre postos de saúde e locais de grande circulação) e quatro drives-thru espalhados pelos 12 Distritos Sanitários da cidade. Os pontos serão divulgados ainda nesta segunda-feira (1º).

Ao todo, Salvador está com 376 mil atrasados para tomar a quarta dose. O secretário da Saúde, Decio Martins, mais uma vez reforçou a importância de as pessoas completarem o esquema vacinal. O avanço da vacinação tem ajudado a conter os casos de covid-19 na capital baiana.

“A vacinação tem sido nossa principal aliada para que os novos casos do coronavírus não gerem impactos significativos no sistema de saúde, já que a imunização reduz os riscos de agravamento da doença, evitando a necessidade dos pacientes de internamento em leitos de enfermaria ou UTI. Por isso, estamos convocando a população para completar o ciclo vacinal e garantir a proteção contra o vírus”, diz o secretário.