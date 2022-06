Covid-19: Salvador retoma mutirão com 3ª e 4ª doses; horário foi ampliado

Prefeitura de Salvador realiza, nesta terça-feira (14), o Arraiá da Vacinação para ampliar o acesso às 3ª e 4ª doses da vacina contra a Covid-19 na capital. Além dos pontos fixos convencionais com funcionamento das 8h às 16h, o posto para pedestres instalado no Home Center Ferreira Costa, na Paralela, e dois drive-thrus montados no 5º Centro de Saúde, nos Barris, e no Shopping Bela Vista, operarão em horário estendido até as 21h. Outro drive no Atakadão Atakatejo, em Fazenda Coutos, funcionará das 8h às 18h.

“Nosso intuito é facilitar ainda mais o acesso aos imunizantes e garantir a ampliação da cobertura vacinal em nossa cidade. O horário estendido é mais uma iniciativa da Prefeitura para beneficiar, principalmente, as pessoas que têm dificuldade de buscar os serviços durante o período diurno. Com isso, pretendemos avançar ainda mais no processo de vacinação no município”, explicou o titular da Secretaria Municipal da Saúde (SMS), Decio Martins.

Para indivíduos com 18 anos ou mais, a aplicação da 3ª dose acontece no esquema "Liberou Geral", ou seja, o imunizante é aplicado independentemente do indivíduo ser morador de Salvador ou não ter tomado as doses anteriores na cidade. O único requisito é ter o cartão SUS vinculado a algum município do estado da Bahia.

O interessado deve apresentar, obrigatoriamente, originais e cópias do cartão de vacina, carteira nacional de vacinação digital (ConectSUS atualizado), documento de identificação com foto e comprovante de residência do município do Estado da Bahia. Já os adolescentes devem residir em Salvador e ter o nome na lista disponível no site da SMS, no endereço www.saude.salvador.ba.gov.br. Em ambos os casos, o cidadão deve ter recebido a 2ª dose até 13/2/2022.

A 4ª dose para as pessoas com 50 anos ou mais e trabalhadores da saúde a partir de 18 anos só será oferecida caso a pessoa tenha um intervalo de quatro meses do recebimento da 3ª dose, ou seja, até 14 de fevereiro de 2022. É necessário ter o nome na lista do site da SMS.

POSTOS:

Drive-thrus: 5º Centro de Saúde (Barris), das 8h às 21h; Shopping Bela Vista, das 9h às 21h; Atakadão Atakarejo (Fazenda Coutos) , das 8h às 18h.

Postos fixos – 8h às 16h: 5º Centro de Saúde (Barris), USF Federação, USF Imbuí, USF Curralinho, UBS Mário Andrea (Sete Portas, USF Santa Luzia (Engenho Velho de Brotas), USF Cosme de Farias, UBS Eunísio Teixeira (Saboeiro), USF Mata Escura, UBS Nelson Piauhy Dourado (Águas Claras), USF Cajazeiras X, USF Boca da Mata, USF Yolanda Pires, UBS Ramiro de Azevedo (Campo da Pólvora), USF Terreiro de Jesus, UBS Ministro Alkimin (Massaranduba), USF Joanes Leste, USF Joanes Centro Oeste, USF São Cristóvão, USF Alto do Coqueirinho, USF Km 17, USF Eduardo Mamede (Mussurunga), USF Parque São Cristóvão, USF Jardim Campo Verde, USF Coração de Maria, USF Aristides Maltez (São Cristóvão), USF Ceasa I e II, USF Itapuã, USF Santa Mônica, USF San Martin I, USF IAPI, USF San Martim III, USF Cambonas (Via Regional), USF São Marcos, UBS Sete de Abril, USF Dom Avelar, USF Boa Vista de São Caetano, USF Recanto da Lagoa II, USF Antonio Lazzarotto (Plataforma), UBS Péricles Laranjeiras (Fazenda Grande do Retiro), USF Pirajá, USF San Martin II, USF Alto do Peru, USF Alto do Cabrito, USF Vista Alegre, USF Itacaranha, USF Beira Mangue, USF Alto de Coutos II, USF Plataforma, USF Tubarão, USF Teotônio Vilela II (Nova Brasília de Valéria), USF Alto do Cruzeiro, USF Nova Constituinte, USF Congo, USF Fazenda Coutos III, USF Ilha de Bom Jesus, USF Ilha de Maré e USF Paramana.

Posto fixo – 8h às 21h: Home Center Ferreira Costa (Paralela).