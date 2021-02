COVID-19: Salvador vacina trabalhadores de saúde e idosos a partir de 82 anos nesta sexta

Após o recebimento de novas doses, a Prefeitura de Salvador retomou a vacinação de idoso nesta quinta (25) e vai ampliar a imunização contra covid-19, nesta sexta-feira (26) .

Além de dar prosseguimento a aplicação de primeira dose para idosos com idade igual ou superior a 82 anos, os trabalhadores de saúde ligados a estabelecimentos com o Cadastro Nacional de Estabelecimentos de Saúde (CNAES) ativos, que não foram vacinados na primeira etapa, também poderão se vacinar.



A prefeitura ainda segue com a segunda dose do imunizante para trabalhadores da saúde, que assim completam o esquema inicial montado pelo município.



1ª dose de idosos 82 anos ou mais

Três drives e seis salas de vacina estão disponíveis para a vacinação da primeira dose dos idosos com idade igual ou superior a 82 anos. São eles:

Drive: 5º Centro de Saúde, Parque de Exposições e Atacadão Atakarejo (Subúrbio)

Salas fixas: 5º Centro de Saúde, USF Resgate, USF Santa Luzia, USF Federação, USF Plataforma e USF Cajazeiras X.

1ª dose para profissionais de saúde cadastrados

O trabalhador da saúde que já estiver cadastrado no site da Secretaria Municipal da Saúde (saude.salvador.ba.gov.br) pode se dirigir aos pontos de vacinação descritos abaixo portando cópia do último contracheque e documento oficial com foto.

Pontos de vacinação:

Drive: Arena Fonte Nova

Pontos fixos: USF Vista Alegre, UBS Virgílio de Carvalho, UBS Nelson Piauhy Dourado e USF Curralinho.



1ª dose para profissionais de saúde não cadastrados

Para o trabalhador da saúde que não estiver com o nome cadastrado, o mesmo deverá se dirigir aos locais indicados abaixo portando os seguintes documentos: as duas declarações disponibilizadas no site da SMS com preenchimento obrigatório do CNES, documento de identificação com foto, CPF e cópia do contracheque ou nota fiscal ou Imposto de renda ou carteira de trabalho atualizada. No caso de pessoa jurídica será aceito o contrato de prestação de serviço, no lugar do contracheque.

Pontos de vacinação:

Drive: Faculdade Bahia de Medicina (Brotas)

Pontos fixos: Faculdade Bahia de Medicina (Brotas) e Faculdade Católica (Pituaçu)



2ª dose trabalhadores de saúde

Pontos de vacinação:

Drive: Centro de Convenções

Pontos fixos: USF KM 17 (Itapuã), UBS Péricles Laranjeiras, UBS Castelo Branco, USF Colinas de Periperi, USF San Martin III, Centro Social Urbano de Pernambués (CSU)



Além de idosos e 2ª dose, profissionais de saúde voltam a receber a primeira dose nesta sexta (25)