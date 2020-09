Covid-19: testes com vacina desenvolvida por Oxford serão retomados

A Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) recebeu do laboratório britânico AstraZeneca as informações que faltavam para iniciar a análise de reativação do estudo clínico com a vacina da Universidade de Oxford no Brasil. Mais cedo, a agência reguladora havia divulgado nota informando que não havia sido comunicada oficialmente pela Autoridade Sanitária do Reino Unido (MHRA). Poucas horas depois, a situação foi regularizada.

Já na tarde deste sábado (12), a Anvisa aprovou a retomada dos testes clínicos com a vacina da AstroZeneca e Oxford. A decisão foi tomada após especialistas da agência avaliarem os dados sobre a segurança do medicamento. "Após avaliar os dados do evento adverso, sua causalidade e o conjunto de dados de segurança gerados no estudo, a Anvisa concluiu que a relação benefício/risco se mantém favorável e, por isso, o estudo poderá ser retomado", destacou a agência em um comunicado. Os testes já serão retomados na segunda-feira (14).

A AstraZeneca havia suspendido os testes com a vacina contra a covid-19 após um participante dos testes ficar doente. Essa vacina está sendo testada em outros países além do Brasil. A pessoa que ficou doente é do próprio Reino Unido. Após investigações, os estudos foram liberados novamente e as autoridades dos países participantes devidamente informadas.

A Fundação Oswaldo Cruz (Fiocruz), do Ministério da Saúde, e a AstraZeneca assinaram no fim de julho um termo que dará base para o acordo de transferência de tecnologia entre os laboratórios e a produção de 100 milhões de doses da vacina contra a covid-19, caso seja comprovada a sua eficácia e segurança. Com informações da Agência Brasil.