Covid-19: Vacinação de crianças em Salvador começa neste sábado com oito pontos fixos

A Prefeitura de Salvador inicia neste sábado (15), das 08 às 16 horas, a vacinação infantil contra covid-19. Com o mote ‘Dia da Criança é Dia de Vacina’, uma mega estrutura será montada com programação especial com brinquadeiras e animação para acolhimento dos pequenos.

No total, oito pontos fixos de imunização realizarão a aplicação da dose para as crianças com 11 anos de idade. Crianças de 5 a 11 anos com deficiência permanente (motora, auditiva, visual e intelectual) também serão contempladas pela estratégia. Três pontos funcionarão exclusivamente para atendimento dos pequenos com deficiência.

Para ter acesso a vacina, a criança deve apresentar os seguintes documentos:

CRIANÇAS COM 11 ANOS COM NOME NO SITE DA SMS ACOMPANHADAS DO PAI OU MÃE

No ato da vacinação deve apresentar originais e cópias do documento de identificação com foto do pai ou da mãe que estiver acompanhando a criança no ato da vacinação, cartão de vacinação da criança e documento de identificação da criança. No ato da vacinação será preenchido Formulário da Vacinação. Caso o pai ou a mãe já queira levar o formulário preenchido, o documento está disponível no link: http://www.saude.salvador.ba.gov.br/wp-content/uploads/2022/01/formulario-vacinacao-criancasV6.pdf .

CRIANÇAS COM 11 ANOS COM NOME NO SITE DA SMS ACOMPANHADAS DE OUTRO RESPONSÁVEL MAIOR DE 18 ANOS

No ato da vacinação deve apresentar o formulário de vacinação já preenchido pelo pai ou pela mãe, originais e cópias do documento de identificação com foto do pai ou da mãe que assinou o Formulário de Vacinação, cartão de vacinação da criança e documento de identificação da criança. Link do formulário: http://www.saude.salvador.ba.gov.br/wp-content/uploads/2022/01/formulario-vacinacao-criancasV6.pdf

CRIANÇAS COM DEFICIÊNCIA DE 05 A 11 ANOS ACOMPANHADAS DO PAI OU MÃE

No momento da vacinação é necessário levar originais e cópias do documento de identificação com foto do pai ou da mãe que estiver acompanhando a criança no ato da vacinação, cartão de vacinação da criança, documento de identificação com foto da criança, relatório médico que comprove a deficiência e cartão sus de salvador. No ato da vacinação será preenchido Formulário da Vacinação. Caso o pai ou a mãe já queira levar o formulário preenchido o documento estará disponível no link http://www.saude.salvador.ba.gov.br/wp-content/uploads/2022/01/formulario-vacinacao-criancasV6.pdf .

CRIANÇAS COM DEFICIÊNCIA DE 05 A 11 ANOS ACOMPANHADAS DE OUTRO RESPONSÁVEL MAIOR DE 18 ANOS

Crianças acompanhadas por outra pessoa responsável (maior de 18 anos) que não seja pelo pai ou pela mãe, deverão apresentar no ato da vacinação: o formulário de vacinação já preenchido pelo pai ou pela mãe, originais e cópias do documento de identificação com foto do pai ou da mãe que assinou o Formulário de Vacinação, cartão de vacinação da criança, documento de identificação da criança, relatório médico que comprove a deficiência e cartão sus de Salvador. Link do formulário: http://www.saude.salvador.ba.gov.br/wp-content/uploads/2022/01/formulario-vacinacao-criancasV6.pdf

Confira os pontos de imunização das crianças com 11 anos com nome no site da SMS _

NÃO HAVERÁ PONTOS DE DRIVE THRU PARA ESSE PÚBLICO

Ponto fixo: Arena Fonte Nova, Clube de Periperi, USF Cajazeiras V, 5º Centro de Saúde (Barris), Parque da Cidade, CSU Pernambués, USF Cambonas e USF Curralinho.

Confira os pontos de imunização das crianças com deficiência de 05 a 11 anos _

NÃO HAVERÁ PONTOS DE DRIVE THRU PARA ESSE PÚBLICO

Ponto fixo: USF Beira Mangue, APAE-Pituba e NACPC – Ondina.