Covid: 29% da população de Vitória da Conquista já tomou a 1ª dose da vacina

Vitória da Conquista vacinou 100.472 pessoas contra a Covid-19 até a última terça-feira (15). Com base na estimativa do IBGE do ano 2020, a quantidade de vacinados com a 1ª dose equivale a 29,4% da população. Já com a 2ª dose foram vacinadas, completando o ciclo de imunização 38.240 pessoas 11,2% dos moradores do município.

Cumprindo as fases da campanha, a Secretaria Municipal de Saúde (SMS) já incluiu na vacinação 15 grupos prioritários definidos pelo Plano Nacional de Imunização (PNI), entre eles, gestantes e puérperas de 18 anos ou mais que estão sendo vacinadas com as primeiras 4.854 doses da vacina Pfizer recebidas pelo município, desde a última quinta-feira (10).

A gestante Joana Catarine, 21 anos, recebeu a primeira dose com 33 semanas de gravidez e descreveu a emoção de ter sido vacinada: “Agora eu me sinto mais segura e confiante até para ir ao pré-natal. Já estou perto de ganhar neném e, querendo ou não, indo para o hospital eu me exponho também ao risco e a sensação de que ela já está sendo imunizada junto é maravilhosa”.

Quem experimentou emoção parecida foi Naline Rocha, 27 anos, que está no período do puerpério, com pouco mais de um 30 dias de pós parto. “É uma coisa que não tenho nem palavras para explicar a emoção que é estar tomando essa vacina e poder proteger também o meu filho”, contou ela.

Nessa quinta-feira está ocorrendo a aplicação da segunda dose da AstraZeneca/Oxford, contemplando as pessoas que tiverem retorno agendado para o dia 16 de junho ou datas anteriores. As equipes de imunização estarão de 9h às 16h, nos seguintes pontos: drive-thru do Comando de Policiamento da Região Sudoeste (CPRSO), no bairro Kadija, pontos fixos para pedestres da quadra esportiva da Fainor (Candeias), quadra da Igreja Nova Sião (Alto Maron), Escola Municipal Professora Fidelcina Carvalho Santos (Urbis VI), Paróquia Rainha da Paz (Patagônia) e Salão Paroquial da Santa Luzia (Urbis V).

A Secretaria Municipal de Saúde ainda não tem previsão de quando o Governo do Estado enviará nova reposição de vacinas destinadas à primeira dose.