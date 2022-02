Covid: Salvador tem 99% da população com idade a partir de 12 anos imunizada com a 1ª dose da vacina

A cobertura vacinal contra a covid-19 em Salvador já alcançou 99% do público elegível com idades a partir de 12 anos. A informação foi divulgada nesta terça-feira (1) pelo secretário municipal da Saúde , Leo Prates. O levantamento demonstra ainda que 89% do mesmo público também já recebeu a segunda dose do imunizante.

“Salvador alcança marcas superiores aos países mais avançados na vacinação de covid-19”, celebrou Prates em publicação nas redes sociais. De acordo com o secretário, diante dos números, as atenções das equipes da Saúde se voltam agora para a dose de reforço. Menos de 40% do público alvo buscou a terceira dose até o momento.

A estimativa total, com inclusão do público com idades a partir de 5 anos, deve ser atualizado nesta quarta-feira (2), de acordo com o secretário.