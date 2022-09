Covid: vacinação de crianças de 3 e 4 anos é suspensa por desabastecimento em Feira

A vacinação de crianças de 3 e 4 anos contra a covid-19 está totalmente suspensa em Feira de Santana devido a falta de abastecimento da vacina CoronaVac, por parte do Ministério da Saúde. O município aguarda uma nova remessa, mas até o momento não há previsão de chegada de novas doses. A vacina é recomendada para aplicação nesta faixa etária.

Até o último dia 17, a vacinação seguia somente com aplicação da segunda dose. Agora, o estoque da CoronaVac está zerado, impossibilitando qualquer aplicação. “Estamos enfrentando um problema nacional de desabastecimento”, explica a coordenadora da Vigilância Epidemiológica, Carlita Correia.

Em Feira apenas 1.438 crianças nesta faixa etária foram imunizadas. O índice é considerado baixo pela Secretaria Municipal de Saúde, que estima vacinar 16 mil crianças de 3 e 4 anos.

A Prefeitura de Feira destaca que a vacinação de crianças de 5 a 11 anos, continua normalmente, uma vez que utiliza a vacina de outra farmacêutica. Até o momento, foram imunizadas 64.041 crianças entre 5 e 11 anos.

Também segue normal a aplicação da vacina em adolescentes (de 12 a 17 anos), adultos e idosos. Já a aplicação da quarta dose continua destinada para pessoas com 40 anos ou mais, além de trabalhadores da Saúde, que receberam a terceira dose há pelo menos quatro meses. A ampliação do público-alvo depende do abastecimento de doses feito pelo Ministério da Saúde.

Em Feira de Santana, 572.583 pessoas tomaram a primeira dose contra a Covid. Do total, 522.191 receberam a segunda aplicação, 312.226 a terceira e 78.072 a quarta dose.

Para receber a vacina é preciso, além de estar no período ou faixa etária recomendada pelo Ministério da Saúde, apresentar o RG, CPF, cartão do SUS, caderneta de vacinação (com registro das três doses) e comprovante de residência.

Vale destacar que crianças e adolescentes só podem ser vacinados na presença dos pais ou de um adulto responsável legal. Para isso, é obrigatório apresentar o cartão SUS, CPF, RG ou certidão de nascimento e caderneta de vacinação.

De segunda a sexta-feira a aplicação das doses é realizada nas Unidades Básicas de Saúde (UBSs) e de Saúde da Família (USFs), localizadas nas zonas urbana e rural.

Confira os locais e horários de vacinação:

A aplicação da vacina acontece nas Unidades de Saúde da Família da sede CSU, Caseb II, Baraúnas, Jardim Cruzeiro, Alto do Papagaio, Asa Branca III, Campo Limpo II, Aviário I e II, Conceição II, Feira VI - I e II, Panorama I e II, George Américo III, IV e Campo Limpo IV, Santo Antônio dos Prazeres I e II, Tomba I e III, Expansão do Feira IX-I, Viveiros, Feira X-III e IV, das 8h às 16h e nas Unidades de Saúde da Família, vinculadas ao Programa Saúde na Hora, das 8h às 21h.

Também é realizada a vacinação em todas as Unidades de Saúde da Família dos distritos: Alecrim Miúdo, Alto do Rosário 1 e 2, Bonfim de Feira, Candeal, Fulô, Galhardo, Jenipapo, Humildes 1, Humildes 2, Ipuaçu, Jaguara 1 e 2, Jaíba, Limoeiro, Mantiba, Matinha, Pé de Serra, Rosário, São Cristóvão, São José 1 e 2, Tanquinho de Humildes, Terra Dura e Tiquaruçu, das 8h às 16h, e nas Unidades Básicas de Saúde (UBSs) Cassa, Caseb I, Dispensário Santana, Irmã Dulce, Mangabeira, Serraria Brasil e Subaé a imunização acontece das 8h às 17h.