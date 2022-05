Coxinha de mãe: empreendedora diz como concilia a maternidade e negócios

Misture a receita de um dos salgadinhos mais queridos entre os brasileiros e agregue à massa todo o empenho e a experiência da empresária e mãe Luciane Araújo.O resultado não poderia ser mais saboroso e pode ser apreciado na loja e franquias da Oxecoxinharia (@ôxecoxinhariabrasil), com sede em Camaçari.

Segundo a empresária, a ideia de montar um espaço especializado nasceu depois da experiência com a Pizzafrita Brasil (@pizzafrita.brasil), com o intuito de aumentar o faturamento dos negócios da família. "Desde o primeiro dia, percebemos que tínhamos um negócio de sucesso nas mãos e, à partir dessa constatação, começamos a investir em embalagens personalizadas, sabores diferenciados e investimento no marketing e nas redes sociais", conta.

Luciana será a convidada da consultora e especialista em pequenos negócios Flávia Paixão, nessa quarta-feira (04), durante o programa ao vivo Empregos e Soluções, na página do Correio, no Instagram, à partir das 18 horas.Durante a conversa, Luciane falará um pouco sobre os desafios de conciliar a maternidade de duas meninas e os negócios em expansão.

"Fui mãe aos 20 anos e amo trabalhar. Nessa época, eu tinha um mercadinho e fazia toda a correria com ela e por ela. Hoje, Júlia está com 12 anos e demonstra que herdou a veia empreendedora. Já Liz, que está com um ano e três meses, praticamente nasceu dentro da loja, afinal, trabalhei até o último dia e a levamos conosco sempre", revela.

A empresária lembra que ser mãe e empreendedora está longe de ser uma tarefa fácil e, enquanto cuida das meninas, também investe na capacitação, seja através dos curso de salgados, frituras e congelamento, feitos no Senac, até aqueles que ajudaram a gestão e a melhorar os processos, realizados no Sebrae.

"Apesar da vida corrida como mãe, esposa e empreendedora, ter minhas filhas ao meu lado só aumenta a minha garra de persistir. Esses desafios não me desmotivam, só mostram minha força", completa.

Para conhecer mais a história dessa empreendedora e mãe, não perca o Empregos e Soluções dessa quarta-feira, ao vivo, à partir das 18 horas, na página do Jornal Correio, no Instagram.