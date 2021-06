CPI da Covid: acompanhe a sessão com depoimentos dos irmãos Miranda

O deputado que promete complicar a vida do presidente Jair Bolsonaro depõe nesta sexta-feira, 25, à CPI da Covid. Antes aliado do governo, Luis Miranda (DEM-DF) procurou senadores, no início da semana, se oferecendo para dar seu testemunho, ao lado do irmão Luis Ricardo Fernandes Miranda, servidor do Ministério da Saúde, sobre o que chamou de “esquema de corrupção pesado” na compra da vacina indiana Covaxin.

A denúncia dos irmãos Miranda é de que a compra envolvia antecipação de pagamento da vacina para uma empresa que não era a contratada, doses a menos e com prazo de validade curto, além de superfaturamento.

“Houve muita pressão no Ministério da Saúde para que fosse emitida a licença de importação da Covaxin”, disse o deputado. Em transmissão ao vivo pelas redes sociais, nesta quinta-feira, Bolsonaro admitiu ter conversado com Miranda em março, no Palácio da Alvorada. “Ele não falou nada de corrupção em andamento".

Miranda tem rebatido declarações assim com o argumento de que a Covaxin só não chegou porque ele e o irmão impediram, denunciando as “irregularidades” no negócio. Luis Ricardo, o irmão, é servidor concursado do Ministério da Saúde, desde 2011, e há cinco anos chefia a área de importação do Departamento de Logística da pasta.