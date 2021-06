CPI da Covid ouve a médica Nise Yamaguchi sobre gabinete paralelo

A médica Nise Yamaguchi, defensora do uso da cloroquina para pacientes com covid-19, presta depoimento à CPI da Covid nesta terça-feira (1º). Ela foi convocada depois de participar de reuniões com o governo ao longo do ano passado. Também fez parte do gabinete de crise feito pelo presidente Jair Bolsonaro para combater a pandemia.

A expectativa é que a médica seja questionada sobre a existência de uma espécie de “gabinete paralelo” no comando das ações de enfrentamento da pandemia do novo coronavírus.

A convocação veio após a médica ser citada pelo diretor-presidente da Anvisa, Antônio Barrra Torres, ouvido na CPI no dia 11 de maio. Ele afirmou que Nise defendeu alteração da bula da cloroquina, para que incluísse a possibilidade de ser recomendada para uso contra a covid.