Cratera no Imbuí provoca desvio em rua do bairro

Uma cratera está aberta desde a segunda-feira (13), na rua Jaime Sapolnik, no bairro do Imbuí, e obrigou a Transalvador a fazer um desvio na via para que o trânsito fluísse. Apenas um lado da rua está aberto para a passagem de carros.

O órgão não soube informar o motivo do grande buraco, mas revelou que a Embasa passou a última madrugada no local, tentando solucionar o problema. Até as 17h desta quarta (15), o trabalho ainda não havia sido concluído.

Apesar da retenção no local, a obra não causou congestionamento na via, que naturalmente está mais vazia por conta da recomendação de isolamento fiscal. Não foi necessária a presença de um agente da Transalvador no local para monitorar a passagem.