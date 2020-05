Cratera se aproxima de prédios em condomínio residencial em Boca da Mata

O calor não engana. Mesmo que o sol venha brilhado nos últimos dias, a previsão até o final da semana é de chuva em Salvador e, não por acaso, moradores de um condomínio em Boca da Mata estão apreensivos. Bem de frente a um dos blocos do Condomínio Residencial Potal do Vale, uma cratera se abriu e, com as chuvas recentes, a situação ficou ainda mais complicada. O temor dos moradores é que o buraco acae obrigando os moradores a deixar suas casas.

"Estamos todos com medo, pois o buraco não para de crescer e está muito próximo a um dos prédios, o bloco 6. Fora que ele fica ao lado de uma calçada que é o único acesso a três edifícios do condomínio. Se nenhuma providência for tomada, vai chegar a hora em que todos os moradores vão precisar sair das casas", explica a moradora Sandra Lis Petrovich, 42 anos, auxiliar administrativo.

A Defesa Civil de Salvador (Codesal) já esteve mais de uma vez no local, onde o deslizamento de terra atinge um local em avançado processo de erosão do solo. Nesta quarta-feira (27), o órgão uma vistoria e solicitou que equipes da Limpurb voltem a instalar uma lona no local, já que a primeira foi levada justamente pela chuva. A vistoria anterior havia sido feita no dia 14 de maio.

"De acordo com o laudo da vistoria, realizada no dia 14 de maio, a cratera não danificou a estrutura dos imóveis, contudo há risco de novos deslizamentos. A Codesal solicitou a colocação de lona, como ação emergencial, e encaminhou as demais demandas tais como: avaliação no sistema de drenagem e estabilização da encosta, para os órgãos competentes", disse a Codesal, em nota à imprensa nesta quarta-feira.

Segundo moradores, cratera tem aumentado com a chuva; eles se revezam monitorando

(Foto: Arisson Marinho/CORREIO)

Para os moradores, no entanto, é preciso tomar uma providência mais rápida. O sindico do prédio, Claudio Sena, disse que os moradores têm feito revezamento à noite para monitorar a cratera. "Esse buraco existe há um bom tempo, mas nestse ano, com as chuvas, aumentou muito e já está a 8 metros de um dos prédios. Em março, a distância era de 14 metros. A cada dia, a cada chuva, a cratera fica maior. Sua existência se deu por conta do desvio das águas pluviais, toda água da redondeza foi deslocada para cair no barranco. Daí o seu surgimento", explica o síndico.

Claudio disse que pretende instalar uma sirene que seja acionada quando o buraco ceder. "A gente fica em uma situação de impotência e incredulidade", queixou-se a turismóloga Suely Fernandes, 53, moradora do conjunto. "São vidas de trabalhadores que passaram 20 anos pagando por este imóvel e merecemos viver com segurança, tranquilidade e dignidade", completou Suely.

Cratera se abriu em local com avançado processo de erosão do solo, explica a Codesal

(Foto: Arisson Marinh/CORREIO)

Ocorrências

Nesta quarta-feira (27), mesmo sem registro de chuva forte na cidade, a Codesal atendeu, até as 14h, a 39 solicitações de emergência na capital. Foram 24 ameaças de deslizamento, a maior parte delas (14) na região do Cabula/Tancredo Neves, além de três ameaças de deslizamento, três árvores ameaçando cair, três delizamentos de terra, três infiltrações, um alagamento de imóvel, uma árvore caída e uma avaliação de imóvel alagado.

Para esta quinta-feira (28), a previsão é de céu nublado com chuvas fracas, por vezes moderadas, a qualquer hora do dia - e há risco para alagamentose deslizamentos de terra pontuais. Na sexta-feira (29), a previsão é a mesma.

A Codesal, órgão que integra a categoria de serviços fundamentais do município, atende normalmente a população pelo telefone gratuito 199. É importante que todos fiquem em suas casas e evitem aglomerações, única forma de conter a pandemia de coronavírus.

*Com supervisão da subeditora Clarissa Pacheco