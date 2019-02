Creci habilita 1ª turma de corretores de 2019 nesta quinta-feira (21)

O Conselho Regional de Corretores de Imóveis da Bahia (CRECI-BA) forma, na manhã dessa quinta-feira (21), a 1ª turma de profissionais em 2019. A cerimônia acontece na salão Íris do Hotel Fiesta, no bairro do Itaigara, em Salvador.

Segundo o presidente do Creci, Samuel Arthur Prado, a cerimônia começa às 10h, e é uma maneira de formalizar o início da habilitação dos 42 novos profissionais da área, na capital, em Lauro de Freitas e Camaçari, na Região Metropolitana (RMS).

"Teremos a festa, que é o momento em que eles fazem a assinatura dos termos e recebem a carteira de profissional corretor", afirmou.

De acordo com Samuel, o corretor de imóveis é habilitado a atuar na área depois de realizar o curso técnico de transações imobiliárias, que dura cerca de 800 aulas, durante 12 meses.

A solenidade de formatura acontece há 12 anos e, nesta edição, conta com a presença da gerente comercial do CORREIO, Luciana Gomes.