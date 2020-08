Credencial para vagas especiais poderá ser solicitada a partir de segunda (17)

Idosos, gestantes e deficientes físicos poderão solicitar as credenciais de estacionamento em vagas especiais através do site da Superintendência de Trânsito de Salvador (Transalvador) a partir da próxima segunda-feira (17). A novidade foi implementada pela autarquia em razão da vulnerabilidade do público alvo diante da pandemia da covid-19, a fim de evitar exposição e manter o distanciamento para o grupo, considerado de risco por médicos e especialistas.

Com a implantação do serviço digital, não será mais necessário que o cidadão se dirija à sede da Transalvador para solicitar o documento, podendo realizar todo o procedimento de forma on-line por meio do do site. Para fazer a solicitação, será necessário acessar o endereço transalvador.salvador.ba.gov.br e ir no ícone Vagas Especiais.

O cidadão deverá preencher um formulário com informações como nome completo, endereço e telefone para contato e outros dados, além de enviar uma foto dos documentos necessários para a autorização – no caso de idosos, RG e comprovante de residência.

As pessoas com deficiência deverão apresentar também atestado médico contendo a indicação da deficiência e/ou mobilidade reduzida. As gestantes precisam disponibilizar atestado médico contendo a idade gestacional - haverá ainda a possibilidade de indicar um responsável para fazer a retirada do documento, caso o requerente não possa comparecer presencialmente.

Após receber a solicitação, o prazo de análise pela autarquia é de três dias úteis. Caso o pedido seja aceito, o cidadão receberá um e-mail com uma data para fazer a retirada do documento na sede do órgão, no Vale dos Barris. O horário de entrega é de segunda a sexta-feira, das 8h às 12h.

“A digitalização desse serviço será permanente, mesmo quando retomarmos o atendimento ao público. A possibilidade de fazer esta solicitação pelo nosso site tem como principal objetivo facilitar o acesso à credencial sem que a pessoa precise sair de casa e se deslocar até a nossa sede, principalmente neste período de pandemia”, disse Fabrizzio Müller, superintendente da Transalvador.