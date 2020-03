Crefisa e Embasa lideram número de denúncias formais em Salvador

Um ranking das empresas com maior número de denúncias formais por parte dos soteropolitanos, no Cadastro de Reclamação Fundamentada da Diretoria de Ações de Proteção e Defesa do Consumidor (Codecon), foi divulgado nesta sexta-feira (13).

A lista amplia as negociações com estabelecimentos mal avaliados e tem como objetivo beneficiar as relações das empresas com consumidores. O material é divulgado anualmente na semana do Dia Internacional de Defesa do Consumidor, festejado em 15 de março.

A lista de reclamações feitas em Salvador é liderada pelo Crefisa, empresa de crédito, financiamento e investimento, com 12 queixas diversas, como problemas no cálculo de prestação/taxa de juros e cobrança indevida.

Em segundo lugar está a Empresa Baiana de Águas e Saneamento S.A. (Embasa), com 11 reclamações formais. As principais queixas são de vício de qualidade (mal executado, inadequado, impróprio), cobrança indevida/abusiva e serviço não concluído.

O Hipercard ocupa a terceira posição, com 9. As queixas mais frequentes são de falhas bancárias em transações eletrônicas, como transferências indevidas, saques indevidos.

A quarta empresa mais denunciada é o Banco BMG, que deixou 8 consumidores insatisfeitos. As queixas mais recorrentes são as de cálculo de prestação/taxa de juros, cobrança indevida e cálculo de antecipação de prestação.

No número 5 do ranking está o Cartões Itaú, com 7 queixas. A Companhia de Eletricidade do Estado da Bahia (Coelba) recebeu o mesmo número de reclamações, por cobrança indevida/abusiva: não fornecimento de documentos (escolares, recibo, nota, fiscal, vaucher, etc.) e dano material/pessoal decorrente do serviço. Também com 7 queixas, está a empresa Dacasa.

A lista conta ainda com o Banco Santander, com seis reclamações, e o Bradesco Cartões, com cinco, mesmo número da Caixa Econõmica Federal, Agibank e a Oi.

LG, Banco Pan, Riachuello, Magazine Luiza, Motorola e Ricardo Eletroacumulam quatro denúncias cada, seguidos por Área Sul Bahia, Banco Losango e Consul, com três. A lista completa pode ser conferida aqui.