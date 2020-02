Cresce número de assaltos a ônibus

Além do crescimento do número de mortes violentas e de furtos e roubos de veículos em 2020 na capital, revelada na edição de ontem, outra modalidade de crime aumentou em Salvador de 1º de janeiro a 9 de fevereiro: os assaltos a ônibus. De acordo com dados da Polícia Civil, apenas nos primeiros dias deste mês, foram registrados 60 casos na cidade, contra 47 no mesmo período do ano passado. Percentualmente, o salto de roubos a coletivos foi de 39,5%. No acumulado do ano, o balanço parcial aponta 247 ocorrências, ante 233 contabilizados até 9 de fevereiro de 2019 - variação positiva de 6%.

Entre as chamadas Áreas Integradas de Segurança Pública (Aisp), a região do CIA apresentou o maior salto, com 1.100% casos a mais de assaltos a ônibus em 2020, seguida por Periperi (200%), Boca do Rio (180%) e Bonfim (100%). No recorte bairros, os campeões em números absolutos de roubos este ano foram Lobato, Pernambués, São Caetano, Stiep e Palestina.

Na mira do MP

O Ministério Público do Estado (MP) ingressou com uma ação na Primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça da Bahia (TJ) para tentar reverter a liberdade provisória do fazendeiro Leandro Abreu Guimarães, considerado peça-chave para esclarecer a morte do miliciano Adriano da Nóbrega , ocorrida durante uma operação da PM baiana em um sítio situado na zona rural de Esplanada. Guimarães, que teria ajudado a esconder o ex-capitão do Bope do Rio, foi preso por porte ilegal de armas horas antes do cerco a Adriano. Em 12 de fevereiro, três dias após a morte do miliciano, o fazendeiro foi solto com autorização da Justiça de Esplanada, depois de pagar fiança de R$ 3 mil.

Fora da ordem

A cúpula do DEM decidiu suspender quaisquer negociações em torno das próximas eleições presidenciais e da disputa pelos governos estaduais. “Em 2020, estaremos concentrados apenas nas discussões sobre as reformas na Câmara dos Deputados e no Senado e nos rumos do Democratas para a sucessão nas capitais e municípios. Até o fim do ano, 2022 não terá espaço na nossa agenda”, afirmou o prefeito ACM Neto, presidente nacional do partido.

Adeus, verba!

O Ministério da Saúde suspendeu o repasse de verbas destinadas à prefeitura de Juazeiro para custeio mensal da Unidade de Pronto Atendimento 24 horas da cidade. Segundo informou a pasta, a penalidade foi aplicada por descumprimento de normas estabelecidas em duas portarias baixadas pelo ministério em 2017. Por causa das irregularidades, o município deixará de receber R$ 1,5 milhão este ano e terá que bancar do próprio bolos os custos para manter a unidade aberta.

Tempo nublado

O clima no Conselho Nacional de Justiça (CNJ) não é nada bom para os desembargadores e juízes afastados por suspeita de participação no esquema investigado pela Operação Faroeste. Nos corredores do CNJ, a previsão é de penas duras para todos.