Cresce procura por ensino a distância no Brasil

Formado em Educação Física, Jauan de Santana Anselmo já atua em sua área, porém percebeu que poderia oferecer mais aos seus pacientes se somasse aos seus atendimentos orientações sobre alimentação. Assim, decidiu fazer uma nova graduação. O tempo corrido e a rotina agitada o fizeram optar pelo ensino à distância. Hoje é aluno do curso de Nutrição EAD da UNINASSAU e confirma a estatística de crescimento da modalidade no Brasil. Em 2005, existiam cerca de 100 mil alunos à distância, hoje este número é de 1 milhão.

“A modalidade me oferece a vantagem de estudar a hora que tenho livre durante o dia, sem impactar no aprendizado, pois o conteúdo oferecido é de ótimo aproveitamento, e, além disso, tem indicações de livros, links de sites e vídeos para complementar”, explica o estudante.

Formado em Educação Física, Jauan de Santana Anselmo escolheu o curso de Nutrição EAD da UNINASSAU para ampliar seus conhecimentos (Foto: arquivo pessoal)

Disciplina

Um dos maiores desafios para quem escolhe a formação EAD é desenvolver disciplina para estudar sozinho. É preciso ter a capacidade de criar uma rotina e afastar as distrações. “Criei um calendário com horários fixos. Nem todos os dias estudo no mesmo horário, porém, consigo atingir a carga horária que preciso para cumprir os prazos e sem faltar com o aprendizado. Nos finais de semana que tenho livres, dedico uma carga horária maior para não acumular conteúdo”, afirma.

O método que Jauan usa para estudar é adotado por muitos alunos de EAD. São pessoas que já têm uma formação, estão inseridas no mercado de trabalho e procuram um diferencial para a sua atuação, mas não teriam tempo de frequentar a sala de aula. Segundo a coordenadora do EAD da UNINASSAU Pituba, Priscila Lorena Carmo da Silva, a escolha por um curso à distância resolve a questão do deslocamento e também oferece muitas outras vantagens ao estudante: flexibilidade de horários, reforça a disciplina, possibilita a economia financeira, já que um curso EAD custa até 50% mais barato do que o presencial, que envolve outras estruturas.

Vantagens

Todos esses benefícios caminham ao lado da qualidade de ensino, pois no EAD os estudantes têm a mesma carga horária e conteúdos programáticos das matérias, conforme as determinações das Diretrizes Curriculares Nacionais (DCNs) do Ministério da Educação. Na UNINASSAU, os professores que acompanham os alunos também são os mesmos no presencial e no EAD.

Além disso, os alunos têm aula inaugural, acessam todos os conteúdos por meio de uma plataforma digital, contam com material didático, recebem orientações dos coordenadores de curso e de polo, professores executores, tutores guardiões, tutores de disciplina e ainda têm aulas de práticas presenciais, que geralmente acontecem em um sábado para possibilitar a participação de todos, sem interferir na rotina de trabalho. Ou seja, recebem todo o suporte da instituição através do Núcleo de Assistência ao Estudante.

Os alunos são avaliados e recebem notas tanto nas atividades on-line quanto nas práticas, passam por estágio obrigatório em sua área e seus certificados são os mesmos de estudantes presenciais.

Essa estrutura surpreendeu Jauan, que dá nota 10 para a modalidade. “Confesso que me surpreendi com a metodologia de ensino. Antes eu tinha uma visão muito atrasada do ensino EAD, mas hoje vejo que com a facilidade para o aprendizado, e a ligação com a tecnologia, acaba preparando melhor os profissionais para o mercado de trabalho”, enfatiza.

Aula presencial em um dos cursos EAD oferecidos pela UNINASSAU (Foto: divulgação)

Ensino de ponta

O EAD é uma das modalidades de ensino que conquista cada vez mais espaço no Brasil. Em Salvador, a UNINASSAU é a única instituição que oferece cursos com turmas formadas, o que atesta a qualidade do aprendizado. Entre os alunos estão pessoas que moram em Salvador e já trabalham - inclusive embarcados, como estudantes de engenharia -, mas também muitas outras que moram em cidades do interior, outros estados e países.

Dayana Ximenes, coordenadora geral de EAD da UNINASSAU

“Podemos levar ensino superior de qualidade para qualquer lugar e realizar sonhos de pessoas que achavam impossível ingressar em uma faculdade. Podermos estar presentes em locais onde não chegava educação torna factível o que de fato é uma das missões da instituição: ‘Produzir, disseminar e socializar o conhecimento nos diversos campos do saber, formando profissionais e seres humanos empreendedores e inovadores, preparados para o mundo global do trabalho presente e futuro’”, afirma a coordenadora geral de EAD da UNINASSAU, Dayana Ximenes.

Atualmente a instituição oferece 42 cursos de EAD nas áreas das licenciaturas - humanas e exatas -, engenharias, saúde e tecnologia. “Toda a nossa equipe, desde a matrícula do aluno, faz um contrato personalizado para ajudar a estudar à distância, com software programado para auxiliar a rotina de estudos dos ingressantes, baseada no Calendário Acadêmico. Ainda indicamos sempre aos alunos para que não se matriculem em mais disciplinas do que a carga horária pessoal é possível atender. Orientamos, nas disciplinas matriculadas, dividir durante a semana para se sentir motivado. Nunca ficar com dúvidas e usar o AVA para tirá-las com os tutores. E o principal: estar preparado para ser autônomo nos processos de aprendizagem”, ressalta a coordenadora geral.

