Crescem as chances de isolamento duro em Salvador, diz secretário de Saúde

O secretário de Saúde de Salvador, Leo Prates, avalia que cresceram muito nos últimos dois dias as chances de que o prefeito Bruno Reis (DEM) retome ainda esta semana medidas duras de restrição para frear o avanço da covid, cuja curva entrou em rota ascendente na capital desde o início de fevereiro. “De 0 a 10, acredito que, hoje, é 5”, afirmou Prates, ao medir a possibilidade de que a prefeitura adote isolamento rígido. A avaliação leva em conta a forte pressão sobre as Unidades de Pronto Atendimento (UPAs) da rede municipal de saúde, indicador que faz parte da lista de “botões” de alerta vermelho na pandemia. “A situação está ficando feia. Só nas UPAs da prefeitura, foram reguladas (para leitos de enfermaria e UTI) 54 pacientes ontem (sábado)”, completou o secretário.

Progressão aritmética

“Há indicadores sob controle, mas o fator RT (quanto alguém pode infectar outros) também cresceu”, disse Prates, sobre mais uma variável que pode levar à renovação dos decretos de isolamento, cogitada pelo prefeito na sexta-feira.

Nem vem que não tem

O presidente da Assembleia Legislativa, Adolfo Menezes (PSD), sinalizou que, enquanto os números do novo coronavírus na Bahia permanecerem acima do desejável pelas autoridades sanitárias, qualquer possibilidade de retorno aos trabalhos presenciais na Casa está descartada. A mensagem de Menezes teve como endereço o grupo de 21 deputados estaduais que pressiona a Mesa Diretora da Assembleia pela reabertura do Legislativo ao trabalho in loco, grande parte abrigado na bancada do PT.

Baú do espanto

A análise do material apreendido durante as buscas realizadas pela Faroeste contra alvos da Secretaria de Segurança Pública na 6ª e 7ª fases da Operação Faroeste, deflagradas em 14 de dezembro passado, surpreendeu investigadores da operação. Quem teve acesso a detalhes da apuração sobre os arquivos eletrônicos e documentos coletados classificam como explosivo o que foi recentemente encontrado no cerco a ex-integrantes da SSP implicados na venda de sentenças no Tribunal de Justiça da Bahia. Os indícios e provas, de acordo com a mesmas fontes, vai muito além do que se sabia sobre os alvos da pasta.

Gente da gente

A escolha do deputado estadual Osni Cardoso para a liderança da bancada do PT na Assembleia foi atribuída a uma manobra do senador Jaques Wagner para aumentar a influência, com horizonte nos planos pessoais para a sucessão de 2022. O anterior, Marcelino Galo, é alinhado a tendências adversárias do senador no partido e milita no campo petista mais à esquerda. Já Osni, além da relação bastante próxima a Wagner, gravita as correntes moderadas do PT que dialogam com alas de centro no espectro político baiano.

Outra folia

Para o setor hoteleiro de localidades turísticas do interior do estado, o Carnaval sem festa foi melhor que o esperado. Morro de São Paulo, Porto Seguro, Praia do Forte e Itacaré passaram os últimos dias com pousadas e hotéis quase lotados.