Criada em Salvador, atriz é destaque 'imperdível para 2020' em jornal inglês

A atriz Thalissa Teixeira é destaque em uma reportagem do britânico The Guardian que traz 20 nomes em ascenção imperdíveis para o ano de 2020. Ela viverá Bianca, na peça "Women Beware Women", de Thomas Middleton.

A grande paixão de Thalissa é mesmo a atuação ao vivo. Ao falar de seu trabalho com o coletivo Embers, ela faz uma relação com sua hereditariedade. A atriz nasceu em Bradford, filha de um pai negro brasileiro com uma mãe britânica. Foi criada em Salvador e voltou para o Reino Unido aos 8 anos. "Provavelmente por isso me tornei uma atriz, porque no Brasil as pessoas estão performando o tempo todo"

O currículo da atriz de 27 anos é chamado de "impressionante" pela matéria. Ela se formou em 2014 pelo Royal Welsh College e desde então emplacou uma série de peças de prestígio, incluindo "Miss Julie", "Yerma" e "Blood Wedding". "Teixeira é uma atriz memorável, mesmo em papéis coadjuvantes, mas esse parece que será seu ano", diz o texto.

Esse ano, ela também terá mais destaque na TV, onde já teve participações como na série "Os três mosqueteiros". Vai estrelar, ao lado de Maisie Willians, na série da SKy "Two Weeks to Live". Também está em uma comédida da BBC Two, "Trigonometry", sobre uma relação poliamorosa. "Não tem nada a ver com matemática - graças a Deus, porque eu não seria capaz de atuar se tivesse", brinca Thalissa ao falar dessa última.

Para conseguir o papel, ela chegou a escrever uma carta para a diretora Athina Tsangari depois da audição. "É engraçado. Tantas pessoas usam o termo 'controverso', porque é sobre três pessoas se apaixonando, mas nunca foi uma palavra que usamos", explica.