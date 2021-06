Criadora da vacina de Oxford/AstraZeneca é ovacionada no torneio de tênis de Wimbledon

Uma das criadoras da vacina de Oxford/AstraZeneca contra a covid-19, Sarah Gilbert, foi homenageada nesta segunda-feira (28) durante a abertura do torneio de Wimbledon, no Reino Unido. Ela foi ovacionada pelo público antes da partida de Novak Djokovic na quadra central.



Sarah Gilbert ocupou o camarote real, já que ela já recebeu o título de dama do Reino Unido. Ela foi uma das líderes das pesquisas da vacina usada em diversos países, incluindo o Brasil, no combate ao coronavírus.Outros trabalhadores do NHS, o sistema público de saúde inglês, equivalente ao nosso SUS, também foram aplaudidos. O príncipe William e sua esposa Kate Middleton elogiaram a homenagem e agradeceram por todo o trabalho de Gilbert e sua equipe em uma rede social.A vacina da Oxford/AstraZeneca é aplicada em duas doses e no Brasil é envasada pela Fiocruz, no Rio de Janeiro.A partida pós homenagem terminou com vitória do sérvio Novak Djokovic, número um do mundo, sobre o britânico Jack Draper por 3 sets a 1. O torneio de Wimbledon é um dos quatro Grand Slam disputados anualmente no circuito profissional de tênis. Por conta da pandemia, o torneio disputado na grama, que é realizado desde 1887, não aconteceu em 2020. A última vez que o torneio não havia sido disputado foi entre 1940 e 1945 por conta da 2ª Guerra Mundial.