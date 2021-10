Criança baleada em ação policial em São Marcos não precisará ter perna amputada

Marli Silva de Jesus, 46 anos, tomou um susto na última quinta-feira (30) ao ver o filho de 11 anos ensanguentado no chão da comunidade do Coroado, no bairro de São Marcos. O menino foi baleado na altura da virilha, na perna esquerda por um policial militar em serviço. A apreensão maior da família nesta sexta-feira (1) era para saber se a criança teria que ter a perna amputada como resultado da noite de horror. Felizmente, receberam uma boa notícia: os médicos a informaram de que essa cirurgia não seria necessária.









"Ele fez a cirurgia pra afinar o sangue, que tava grosso. E, por chamada de vídeo, o médico me informou que a perna não precisaria ser amputada, minha filha maior estava com ele, graças a Deus. Para a alta, ainda não tem previsão. Vamos aguardar os próximos dias", disse.

O garoto está internado no Hospital Geral do Estado (HGE), após ter sido transferido para Unidade de Pronto Atendimento de São Marcos por vizinhos. Mãe de seis filhos, Marli conta que essa foi a primeira vez que a família foi vítima de uma ação da polícia. Ela conta que vai procurar a Corregedoria da Polícia Militar para registrar a ocorrência. A Polícia Militar informou, em nota, que policiais militares da 47ª CIPM realizavam incursões na localidade do Coroado, onde se depararam com um grupo de homens armados e foram recebidos a tiros, na noite dessa quinta-feira (30).

Ainda segundo a PM, após a troca de tiros, os policiais encontraram um homem caído no chão, e também foram informados sobre a criança baleada.

O suspeito foi socorrido para o Hospital Professor Eládio Lassére, mas não resistiu aos ferimentos. De acordo com a polícia, foram encontrados com ele um revólver calibre 38; embalagem contendo maconha, cocaína e craque; além de R$ 27,00 em espécie.

A nota diz ainda que ocorrência e o material apreendido foram registrados e apresentados à Corregedoria Geral da Polícia Militar.