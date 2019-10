Criança de 1 ano é atingida por golpe de garfo na cabeça

Uma criança de um ano deu entrada no Hospital Geral do Estado (HGE) com um garfo enfiado na cabeça. A garota chegou a unidade de saúde com o utensílio de cozinha cravado na cabeça. Mãe da menina, Tatiane Jacinta Anunciação confessou que a criança foi atingida por ela que, enquanto discutia com o marido, durante a madrugada desta terça-feira (8), acabou acertando a filha na cabeça.

Ela foi para o HGE transferida da Unidade de Pronto Atendimento (UPA) de São Cristóvão. De acordo com a polícia, após ter o equipamento retirado a criança teve alta da unidade hospitalar. O fato ocorreu na Rua Dois de Julho, no bairro de São Cristóvão.

´De acordo com informações do boletim de ocorrências do posto policial, Tatiane relatou que o golpe era para atingir seu esposo, Alex Silva dos Santos, com quem discutia em sua residência. O fato foi registado como lesão corporal no Delegacia Especializada de Repressão a Crimes contra a Criança e o Adolescente (Derrca).

*Com orientação da chefe de reportagem Perla Ribeiro