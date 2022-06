Criança de 12 anos morre com tiro acidental disparado por irmão de 8 na Bahia

Um menino de 12 anos morreu após ser baleado por um tiro disparado pelo irmão de 8 anos na zona rural de Remanso, na Bahia. O garoto mais novo estava com a espingarda do pai e ao tentar carregar a arma acabou disparando, atingindo Wagner Lopes de Almeida, que estava próximo. A criança morreu no local.

Segundo a Polícia Militar, o fato aconteceu no Sítio Raposa, perto do povoado Salina do José do Desidério, na tarda da segunda-feira (13). Uma equipe da 25ª Companhia Independente de Polícia Militar (CIPM) foi até o local e já encontrou o garoto sem vida.

Uma ambulância do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) também chegou a ser chamada, mas não conseguiu salvar o garoto. As duas crianças estavam na casa com uma tia, segundo informações preliminares.

A arma de fogo foi apreendida pela PM e levada para a delegacia da cidade, para onde também foram encaminhadas as testemunhas. A mãe do menino foi ouvida e vizinhos ainda prestarão depoimento.

O enterro do corpo de Vagner acontece hoje. Dono da arma, o pai dos meninos poderá responder por posse irregular de arma de fogo e omissão de cautela. Ele foi intimado a comparecer à delegacia, segundo a Polícia Civil.