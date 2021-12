Criança de 9 anos morre após desabamento de casa em Itapetinga

Uma tragédia abalou toda população da cidade de Itapetinga, no Sudoeste da Bahia, quando uma família de 5 crianças e 1 adulto estavam reunidos em casa, e foram atingidos pelo desabamento de uma parede do local, após fortes chuvas na região. Lilian Santos, de 9 anos, morreu, e uma segunda criança sofreu uma lesão na coluna e teve que ser transferida para Vitória da Conquista.

O caso ocorreu no bairro Américo Nogueira na noite de quarta-feira (1). Todos os feridos foram socorridos pelo SAMU.

As chuvas também ocasionaram o desalojamento de 3 famílias, que estão em um abrigamento provisório, sendo assistidas pela Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social. De acordo com a Secretaria, as famílias estão recebendo três refeições no dia, e já está sendo providenciado aluguel social.

O órgão também afirmou que está prestando assistência necessária, no cumprimento das políticas públicas, inclusive o auxílio funeral, de Lilian Santos.

Segundo nota, desde o início do período de fortes chuvas no município de Itapetinga-Ba, "a Gestão, juntamente com os Órgãos competentes, tem se desdobrado para atender às demandas oriundas".