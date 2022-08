Criança é baleada durante ação policial em Rio Sena

Uma criança foi baleada durante uma ação policial no bairro de Rio Sena, na madrugada desta quinta-feira (25). Segundo a Polícia Militar, uma equipe da 18ª CIPM fazia ronda no bairro quando verificou que havia uma festa com som alto em uma vila.

Ainda na versão da polícia, os policiais se aproximaram do local para pedir que o volume do som fosse reduzido, mas um homem não identificado atirou contra a equipe. Então, começou um tiroteio. Os moradores da vila não abriram o portão que dá acesso a algumas residências para que os PMs pudessem buscar o suspeito.

Uma mulher, então, se apresentou e informou que uma criança havia sido baleada de raspão na perna. Segundo a PM, os polciais tentaram prestar socorro, mas a mulher não permitiu que o portão fosse aberto e a equipe não conseguiu dar atendimento. Ninguém foi preso.