Criança morre após ser atingida por bola de golfe em tacada dada pelo pai

A pequena Aria Hill, de apenas 6 anos, morreu após ser acidentalmente por uma bola de golfe nos Estados Unidos na manhã da última segunda-feira (15). E o pior: o próprio pai da criança foi o autor da tacada.

Segundo a CNN, Aria foi golpeada brutalmente na parte de trás do pescoço. A menina chegou a ser levada a um hospital em Salt Lake City, mas morreu horas depois.

O tenente da polícia, Trent Colledge, disse que o caso foi um "trágico acidente" e que o pai da criança, Kellen Hill, não será indiciado. Um tio da criança comentou que Aria gostava de acompanhar o pai em todos os percursos de golfe.

A família de Aria abriu uma conta no site de financiamento coletivo GoFundMe para ajudar nas despesas médicas e no enterro da menina.

"Aria era a menina mais esperta do planeta. Ela era brincalhona, corajosa, criativa, única e tão cheia de amor por todos com quem entrava em contato. Há um imenso vazio nos nossos corações. Voa, meu anjinho", disse Taylsa, a mãe da menina, de acordo com reportagem do "Metro".