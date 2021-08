Criança sofre acidente ao tentar reproduzir 'desafio do TikTok'

Uma criança de 11 anos furou a mão com um pente de metal enquanto filmava um desafio do TikTok durante uma festa do pijama na casa de uma amiga na Escócia. A mãe da menina postou uma foto do acidente, onde o pente aparece cravado na pele da garota.

O pente ficou a milímetros de perfurar sua mão completamente e "por pouco não atingiu nenhuma veia, nervo ou osso", alertou a mãe.

A jovem estava com amigos na noite do último sábado (21) quando eles decidiram reproduzir o desafio. Nele, as pessoas abrem latas de bebidas furando a lateral para fazer o líquido fluir.

Ellie usou um pente de cabo de metal em vez de uma faca, objeto que é usado na maioria dos vídeos, sem perceber como eles podem ser afiados.

Quando ela furou a lata de Fanta, a ponta do cabo do pente perfurou a pele de Ellie e cravou fundo na sua mão, quase saindo do outro lado.

A mãe de sua amiga ligou imediatamente para Julieanne, que disse que sua filha estava "assustada" e "sentindo-se fraca".

"Quando recebi a ligação dizendo que ela estava ferida, entrei em pânico e dirigi direto até lá para buscá-la", contou a mãe, segundo o "Sun". "Felizmente, ela não tentou tirar o pente e foi corajosa o suficiente para deixá-lo como estava", acrescentou. O pente só foi retirado no hospital.

"Os pais devem alertar os filhos de que nem tudo o que veem no TikTok é seguro para fazer em casa. O vídeo que Ellie copiou é um dos muitos que circulam no aplicativo, muitos dos quais são filmados mostrando crianças fazendo isso. Se pudermos salvar uma criança de causar sérios danos a si mesma aumentando a conscientização, vale a pena", afirmou a escocesa.