Crianças aproveitam o último dia antes do fechamento da Lagoa dos Dinossauros

Pouco menos de três meses depois de inaugurada, a Lagoa dos Dinossauros entra para a lista de locais que serão fechados em Salvador para conter o avanço da pandemia na cidade. A restrição começa a valer neste sábado (20) e vai durar, a princípio, por oito dias. Nesta sexta (19), adultos e crianças aproveitaram o último dia antes do fechamento do local.

Durante a tarde, movimento intenso. A todo momento chegavam mais pessoas para aproveitar a atração gratuita. Na porta do parque, comerciantes vendiam balões, brinquedos, dinossauros de plástico e doces. As crianças eram só sorrisos e, os adultos, também caíam na brincadeira. E não podia faltar, claro, uma foto para registrar o passeio.



Quem estava com visita marcada para esta sexta pode aproveitar o último dia antes do fechamento. Mas quem foi até lá tentar a sorte, saiu em vantagem. “Eu tentei marcar para a semana passada, mas já não consegui horário. Aí hoje a gente veio sem agendar e a funcionária permitiu que a gente entrasse justamente porque amanhã vai fechar”, conta a analista de sistemas Scheila Gomes, de 35 anos, que levou os dois filhos para brincar e não estava sabendo do decreto de fechamento do parque.



A médica Tânia Freitas, de 32 anos, levou a irmã, o cunhado e o sobrinho, que são de Feira de Santana, para passear. “A gente não sabia que tinha que agendar. Almoçamos aqui perto e eu lembrei que tinha esse parque e achei que ia ser legal. Quando chegamos, a funcionária perguntou se eu tinha agendado. Aí eu tomei um susto, mas ela liberou a nossa entrada e informou que a partir de amanhã vai estar fechado. Demos sorte”, explica ela.



O administrador Matheus Simão, de 24 anos, tem uma visita agendada para o dia seis de março e não sabe se o parque já estará aberto até lá. “Eu tenho um filho de quatro anos. Ele viu que a reforma estava pronta e me pediu para a gente ir lá”, conta. Mas Simão diz não se incomodar caso precise remarcar a visita. “Eles estão certos em fechar, já que os casos vêm aumentando e as pessoas não estão realmente levando a sério. Aí é importante a gente tomar medidas para conter um pouco o avanço do vírus, principalmente agora que as pessoas estão começando a ser vacinadas”, opina ele.Segundo a Secretaria Municipal de Sustentabilidade, Inovação e Resiliência (SECIS), a Lagoa dos Dinossauros já recebeu, desde a sua inauguração, cerca de 40 mil visitas. O local fica no bairro do Stiep e começou a receber visitantes no dia cinco de janeiro deste ano.

A decisão faz parte de um pacote de medidas anunciadas nesta sexta pelo prefeito Bruno Reis para conter o avanço da pandemia na cidade.

Nos últimos anos os parques de Salvador se transformaram em espaços de lazer mais atrativos para a população, principalmente aos fins de semana.

O Parque dos Ventos, na orla da Boca do Rio, tem o mesmo apelo esportivo com centenas de pessoas usando o espaço para caminhar ou praticar algum outro tipo de esporte.

O Jardim Botânico, em São Marcos, por sua vez, reúne pesquisadores, estudantes e curiosos da botânica em salas fechadas e espaços de pesquisa.

Com apelo esportivo, Parque dos Ventos é ideal para caminhadas e corridas na região da orla

*Com orientação da chefe de reportagem Perla Ribeiro