Crianças brasileiras ficam órfãs nos EUA e família tenta retorno ao Brasil

Duas crianças brasileiras estão no Departamento de Crianças e Famílias, nos Estados Unidos, após seus pais morrerem na cidade de Hyannis, em Massachusetts. Segundo informações do site UOL, um homicídio foi seguido de suicídio, deixando os menores de 7 e outro de 11 anos sozinhos.

A família, que mora no Brasil, entrou com um pedido para que o Itamaraty ajudasse a enviar tanto os corpos do casal, quanto as crianças ao Brasil. O contato ocorreu com o gabinete do deputado Alexandre Padilha (PT-SP). O político solicitou, no dia 3 de setembro, que o governo viabilizasse o retorno dos menores, em "respeito às suas dignidades após tão trágico acontecimento".

"Além do trauma da brutal perda dos pais, essas crianças estão dormindo e sofrendo com o trauma de estarem aprisionadas em outro país enquanto o governo Bolsonaro não age com a velocidade que tem que agir".

O chanceler Carlos França foi contatado pelo deputado estadual Gil Diniz. "Em menos de duas horas no sábado (entre 10:45 e 12:24), o Consulado-Geral já havia entrado em contato com familiares e outros envolvidos, no Brasil e nos Estados Unidos, bem como com advogado e psicólogo, e se assegurado do bem-estar dos menores, que não se encontram em orfanato", explicou.

O Itamaraty vai acompanhar o caso e prestar toda a assistência necessária conforme os tratados internacionais vigentes e com a legislação local.