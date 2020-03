Crianças com microcefalia atendidas no Centro Dia recebem fraldas descartáveis

Mães de crianças com microcefalia vão receber nesta sexta-feira (20) cestas básicas e pacotes de fraldas. A Secretaria de Promoção Social e Combate à Pobreza (Sempre) vai distribuir 47 cestas básicas e 150 pacotes de fraldas descartáveis para as mães das crianças que são assistidas pelo Centro Dia (Serviço Especializado para Pessoas com Deficiência), localizado no Parque Bela Vista.

Cada criança receberá três pacotes de fraldas e uma cesta básica, nesse primeiro momento. Uma equipe da Sempre fará a entrega no Jardim das Margaridas a 10 famílias que moram no local. As outras 37 serão contactadas via telefone para marcar um lugar de entrega. São 47 mães beneficiadas.

O Centro Dia é um espaço da prefeitura, administrado pela Sempre, voltados a crianças com microcefalia e deficiências associadas do zika vírus, com idade entre 0 e 6 anos. O local possui infraestrutura e equipe multidisciplinar especializada para oferecer às famílias assistência.