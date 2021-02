Crianças também precisam ser protegidas

Só quem já teve crises agudas de asma ou já correu em desespero para um pronto-socorro, de madrugada, com uma criança sufocando por doenças respiratórias, sabe o quanto é difícil e angustiante a situação. Com o agravamento da pandemia na Bahia, o risco de ver mais e mais crianças sem ar é cada vez maior, mesmo entre aquelas que não são asmáticas crônicas, mas contraíram o vírus, que circula e sofre mutações cada vez mais depressa.

Nessa quinta-feira, 25, em mais um dia das UPAs lotadas em Salvador, a médica pediatra Juliana Parreira, que atende na UPA de Brotas, disse ao CORREIO que a unidade está sobrecarregada e que o número de pacientes cresce sem parar desde novembro passado. Ainda segundo ela, a área de pediatria, que era a mais tranquila, agora está cheia de crianças com sintomas de covid-19 esperando atendimento. A especialista ainda alertou que os pequenos e pequenas estão desenvolvendo casos mais graves.

“Todo mundo fala ‘covid é só de velhinho e gente que tem comorbidade’, mas não é bem assim. Atualmente, as crianças estão ficando graves também. No último domingo (21 de fevereiro), eu e outros colegas tivemos um plantão cheio, muita criança cansando, criança precisando de oxigênio, tendo que ser internada, intubada”, afirmou a dra. Juliana à repórter Carolina Cerqueira.

Criança sendo intubada, cansando – que na linguagem popular quer dizer em crise de falta de ar, quando o peito arfa e o asmático tenta puxar o oxigênio e ele não vem, não chega aos pulmões. As pessoas realmente ainda duvidam que o coronavírus contamina crianças, que pode matá-las?

Além da preocupação muito pertinente sobre se a meninada vai ficar assintomática e transmitir o vírus para as professoras, familiares, babás e auxiliares da escola, vale também pensar sobre os efeitos da covid-19 em vidas que mal começaram. Adultos que passaram pela doença relatam meses à fio de sofrimento com as sequelas. As pessoas querem mesmo ver toda essa gente miúda que será o futuro do mundo passando por esse tipo de tormento ou tendo problemas de saúde pelo resto da vida?

Na UPA dos Barris, na quinta-feira, 25, pequeno paciente aguardava sua vez para triagem (Foto: Marina Silva/CORREIO)

Em dezembro passado, o secretário de Saúde de Salvador, Léo Prates, já havia sinalizado que os casos de covid-19 entre crianças e jovens estavam crescendo. As novas cepas do vírus, algumas bem mais agressivas que aquela de um ano atrás, causam estragos em faixas etárias menores dia após dia.

Segundo dados do próprio Ministério da Saúde (MS), divulgados na quinta-feira, 25, o Brasil já registrou, desde o começo da pandemia, 736 casos e 46 mortes de crianças e adolescentes pela Síndrome Inflamatória Multissistêmica Pediátrica (SIM-P) associada à covid-19. Essa doença ocorre entre 0 e 19 anos e só ataca quem, nessa faixa etária, já teve a infecção do novo coronavírus. A doença se instala até mesmo quando a criança já se curou da infecção pelo Sars-CoV-2.

Diante das mais de 250 mil mortes que já ocorreram no país pela covid-19, algum negacionista ou comparativista sem muito critério, há de dizer que 46 crianças mortas em um universo de 250 mil pessoas não é justificativa suficiente para manter as escolas fechadas, por exemplo. Os pais e mães dessas 46 mini vidas perdidas discordam dessa matemática mal intencionada. Os familiares das outras mais de 600 crianças com sequemas da SIM-P também.

É preciso entender que assim como foi com a criança de outra pessoa, poderia ser a nossa. É preciso entender que nenhuma vida mais deve ser perdida para a covid-19 ou para as doenças que derivam dessa infecção.

