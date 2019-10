Criativos, criadores e digitais: jovens marcam presença no Agenda Bahia

Criativo, o jovem já é. Quando é desafiado, então, ele é capaz de transformar. É o que demonstrou na prática os alunos de escolas públicas, privadas e de ensino técnico que participaram do Desafio Agenda Bahia/ Olimpíada Brasileira de Robótica. De projetos com caráter social até iniciativas que valorizam a cultura baiana, a competição foi uma das novidades trazidas pela 10ª edição do Fórum, realizada neste ano.

“Todo ano a gente inova e traz uma novidade. Este ano a gente queria muito que os mais jovens pudessem estar presentes também. Porque se a gente está falando de futuro, a gente precisa trazer os jovens para conversar sobre isso”, destacou a curadora de conteúdo do Agenda Bahia, Rachel Vita.

Não só uma, mas cinco (boas) ideias na cabeça. Os melhores trabalhos que competiram durante as Olimpíadas - que aconteceram no dia 25 de agosto - ganharam espaço durante o evento para que esses jovens compartilhassem com todo mundo, o resultado do que desenvolveram durante o desafio.

O primeiro lugar ficou com a equipe Robograma, formada por Ana Clara Souza, Ítalo Gabriel, João Matheus, Kailany Santos, Leila de Jesus, Rafael Sacramento, Vitória Souza e Jaqueline Vilas. Juntos, eles trouxeram para o Agenda Bahia o projeto Bag to Risk (Mochila para se Reerguer).

Os alunos do Centro Juvenil de Ciência e Cultura criaram um dispositivo adicional para aplicativos de transportes que pode ser utilizado para fazer doações aos sem-tetos que vivem nas ruas de Salvador. Todas as doações seriam entregues em uma mochila que pudesse se transformar também em um saco de dormir.

“O nosso projeto em si é muito gratificante, principalmente porque a gente vem de uma escola pública e chegamos aqui. Foi uma grande oportunidade para todos nós”, comemorou João Matheus, um dos integrantes do grupo. “Todos conseguimos aprender muito, independente do primeiro lugar. E o principal é poder pensar em uma melhoria para a sociedade e para quem mais precisa”, completou sua colega, Leila de Jesus.

Soluções

Criatividade eles mostram que tem de sobra. Outro destaque dos projetos que disputaram a Olimpíada fica para a Escola Sesi Candeias, que levou o segundo lugar com o projeto ‘Oleando’ para o Futuro. A Escola Sesi Reitor Miguel Calmon (Casarões 3D), o Instituto Federal da Bahia (Projeto Salvatur) e a Escola Mestre Paulo dos Anjos (Aplicativo Localiza Fácil) ficaram em terceiro, quarto e quinto lugares, respectivamente.

“Nós tivemos projetos que pensaram propostas bem interessantes, com problemas reais, soluções bacanas e, quem sabe, não saia daqui oportunidades de outras parcerias”, pontuou a gerente de Educação do Sesi, Clécia Lobo.

O Projeto Tecnologia para o Bem de Todos é uma iniciativa do CORREIO em parceria com a Federação das Indústrias da Bahia (Fieb) e o Sistema S (Sesi, Senai e Cimatec). Todas as equipes trabalharam com o tema Cidades CrI.A.tivas, como acrescenta a líder técnica da Aceleradora de Startups do Cimatec, Lara Machado.

“É muito mais inspirador você ver aquilo ali dando certo bem de perto de você, a partir do nada, sem um referencial. Em uma tarde, esses estudantes viram que é possível programar. Em breve, a linguagem de programação vai ser o novo alfabeto. A Olimpíada mostrou que esses jovens podem ser o que eles quiserem”, afirmou.

O Fórum Agenda Bahia 2019 é uma realização do CORREIO, com patrocínio da Sotero Ambiental, apoio institucional da Prefeitura de Salvador, Federação das Indústrias da Bahia (Fieb) e Rede Bahia e apoio da Braskem e DD Education.





CONHEÇA OS CINCO PROJETOS FINALISTAS

Equipe do Centro Juvenil de Ciências e Cultura

(Foto: Marina Silva/ CORREIO)

1. Equipe Robograma - Bag to Risk A ideia dos estudantes do Centro Juvenil de Ciências e Cultura chamou atenção por estimular a criação de rede logística por meio de aplicativos como o Uber, por exemplo, para distribuir mantimentos, roupas e material de higiene pessoal para moradores de rua. “Tudo isso mexeu muito com todos nós. São pessoas que precisam de ajuda, então, a gente buscou uma solução que trouxesse uma melhoria social”, destaca uma das integrantes do grupo, Leila de Jesus.

Equipe da Escola Sesi Candeias

(Foto: Marina Silva/ CORREIO)



2. Equipe Robolife - ‘Oleando’ para o Futuro Alunos da Escola Sesi Candeias perceberam o quanto era difícil descartar o óleo tanto produzido pelas residências, quanto pelos estabelecimentos comerciais. E também um problema maior ainda: o tamanho do efeito de contaminação deste mesmo óleo. “Queremos provocar uma mudança de postura, transformando esse óleo em sabão, já que na cidade de Candeias não existe nenhum sistema de reciclagem”, explica a aluna do 9º ano, Tainara Gonçalves.

Equipe da Escola Sesi Reitor Miguel Calmon

(Foto: Marina Silva/ CORREIO)

3. Equipe Tec Gold - Casarões 3D Os casarões com risco de desabamento espalhados pela centro da cidade foram a principal inspiração dos alunos da Escola Sesi Reitor Miguel Calmon, ao pensar na ferramenta. “O aplicativo traz curiosidades sobre estes imóveis que estão comprometidos. A gente espera que o nosso projeto possa estimular que alguém invista naquele casarão para que ele não desabe”, afirma a uma das participantes da equipe, a estudante Catharina Leite.

Equipe do Instituto Federal da Bahia (Ifba)

(Foto: Marina Silva/ CORREIO)

4. Equipe GSAM - Salvatour Turismo criativo e com experiências. Esta é a principal proposta do aplicativo, como define uma das alunas do Instituto Federal da Bahia (IFBA), Yasmin Ferreira. “A gente partiu do princípio do tema cidades criativas e assim criamos um aplicativo que ajuda a conhecer e divulgar a nossa história”. A equipe usou também recursos de realidade aumentada. “O objetivo é proporcionar uma revitalização monumental da cidade”, completa o colega de equipe, Gabriel Soares.

Equipe da Escola Mestre Paulo dos Anjos

(Foto: Marina Silva/ CORREIO)

5. Equipe Flash Light - Aplicativo Localiza Fácil Acostumados a ver muita gente que não conhece o Bairro da Paz a se perder por lá, os estudantes da Escola Mestre Paulo dos Anjos criaram uma solução para facilitar o acesso e indicar, inclusive, as ruas mais perigosas. O interesse no aplicativo foi tanto, que o grupo só deixava a escola depois das 20h, como conta a mentora da equipe, Marlene Alves: “Eles se tornaram referência na escola. Precisamos aproveitar a criatividade que nasce na escola pública”.