Criminosos arrombam mercado e furtam arroz no interior do Ceará

A Polícia Civil do Ceará investiga um furto qualificado contra um estabelecimento comercial em Crateús, cidade no interior do Ceará. O crime ocorreu no último sábado (12), e os indivíduos subtraíram quilos de arroz e dinheiro.

Conforme nota divulgada pela Polícia Civil, o caso foi noticiado por meio de um Boletim de Ocorrência (B.O). De acordo com o declarante, indivíduos arrombaram o portão do local e subtraíram o alimento e uma quantia em dinheiro. Diligências são realizadas no intuito de identificar os responsáveis.

A Polícia Civil ressaltou que a população pode colaborar repassando informações que auxiliem os trabalhos policiais. As denúncias podem ser feitas para o número (85) 98616-6699, que é o WhatsApp da Delegacia Regional de Crateús.

Preço do arroz em alta

O arroz acumula uma alta de 19,25% em 2020 de acordo com o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE). De acordo com Tereza Cristina, ministra da Agricultura, entre os motivos que levaram ao aumento do preço do produto está a concessão do auxílio emergencial e a mudança dos hábitos dos brasileiros, que passaram a se alimentar mais em casa por causa da pandemia do novo coronavírus.

*Matéria originalmente publicada em O Povo Online, parceiro do CORREIO pela Rede Nordeste