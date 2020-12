Criminosos em fuga fazem mãe e filha reféns em Águas Claras

Uma mulher e sua filha foram feitas reféns por dois criminosos, nesta terça-feira (1º), em uma casa no bairro de Águas Claras.

De acordo com informações da Secretaria de Segurança Pública da Bahia (SSP-BA), o Pelotão de Emprego Tático Operacional (Peto) da 3ª CIPM (Cajazeiras) interceptou um bonde armado, no final da manhã, no bairro de Águas Claras. O grupo, segundo o órgão, pretendia atacar rivais, na região de Cajazeiras.

Batalhão de Operações Policiais Especiais (Bope) negocia a rendição (Foto: Alberto Maraux/SSP-BA)

Na hora do cerco, pelos menos dois deles fugiram e se esconderam em uma residência, na localidade de Baixa Fria, em Águas Claras. Equipes da Rondesp Central deram apoio na tentativa de captura.

Com os reféns no imóvel, o Batalhão de Operações Policiais Especiais (Bope) foi acionado e negocia as rendições.