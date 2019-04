Crise da Avianca faz procura por voos para a Bahia cair 11%

A procura por passagens aéreas para a Bahia caiu 11% desde o anuncio de que a companhia aérea Avianca entrou na Justiça com pedido de recuperação judicial, em 11 de dezembro do ano passado. A informação é do Kayak - um dos maiores buscadores de passagens da internet mundial – graças a uma pesquisa exclusiva feita a pedido da Coluna. Com uma dívida de aproximadamente R$ 500 milhões, a Avianca tem cancelado e suspendido voos, encerrado operações em determinados terminais e devolvido aviões para garantir o funcionamento da empresa e o cumprimento do plano de recuperação aprovado pelos credores. Fato é que a crise da companhia contamina toda a cadeia do setor de turismo, um dos mais importantes para Salvador e para a Bahia. Um passageiro que chega a Salvador ou Porto Seguro, por exemplo, vai pagar hotel, restaurantes, teatros e cinemas, lojas de presentes e pelo seu deslocamento. Como numa bola de neve, o cancelamento de voos também interfere nos preços das passagens, afastando ainda mais os turistas, pois diminui o número de assentos, pressionando a demanda para outras companhias. Quanto maior a procura, maior o preço. Ainda há um reflexo no desenho da malha aérea, com impacto na menor oferta de voos diretos para determinados destinos, afetando o conforto e a escolha de quem deseja se deslocar por avião.

Destinos - Ainda segundo o Kayak, as três cidades baianas historicamente mais buscadas pelos usuários da plataforma apresentaram queda de procura. A busca por passagens para Salvador caiu 13%, para Porto Seguro, 5%, e para Ilhéus, 13%. Já os destinos que mais sofreram com a crise da Avianca até aqui são: Bom Jesus da Lapa, com queda de 63% na busca por passagens; Guanambi, queda de 57%, e Paulo Afonso, de 41%.

Metodologia – Para chegar a estes percentuais, a Kayak analisou em seu próprio banco de dados – que inclui passagens de todas as companhias – buscando por voos de ida e volta na classe econômica de todos os aeroportos do Brasil para todos os aeroportos da Bahia. . O período de buscas considerado como “antes da recuperação judicial” foi de 11/08/2018 a 11/12/2018 para voos de 01/09/2018 a 01/02/2019. Já o período de buscas considerado como “depois da recuperação judicial” foi de 12/12/2018 a 12/04/2019 para voos de 01/01/2019 a 01/06/2019. O levantamento foi feito na última sexta-feira, 26/4.



Rappi e Ceconsud oferecem delivery de supermercado

Em expansão de seus serviços na Bahia, a Rappi - aplicativo de delivery de tudo – fechou parceria com as redes G Barbosa e Perini (Grupo Ceconsud) em Salvador, para oferecer um serviço personalizado de entrega de compras de supermercados. Pelo acordo, a Rappi vai posicionar personal shoppers nas lojas das duas redes. Eles serão os responsáveis por interagir com os clientes do aplicativo e escolher e comprar os itens pedidos pelos usuários da plataforma. A promessa é que não há diferença de preços entre a compra feita pelo app e se ela tivesse sido presencialmente em uma das lojas físicas das duas marcas. O cliente só pagará a mais a taxa de entrega e o frete, que varia pela distância do supermercado à residência do cliente. Ainda segundo a Rappi, ao fazer seu pedido, o cliente consegue conversar em tempo real com o assistente e, inclusive, pedir foto das mercadorias para avaliá-las melhor. O shopper também pode fazer substituições ou acréscimos de itens, se solicitado pelo usuário. Para dar conta do novo serviço, inclusive, a plataforma está com processo de seleção para shoppers abertos em Salvador.



Locadoras quebram recorde de emplacamento de veículos

No ano passado, 3.005 carros novos forma emplacados na Bahia pelas 965 empresas que atuam no segmento de locação de veículos no estado. Trata-se de um novo recorde. Até então, o maior registro de novos emplacamentos pelo setor era de 2.480 carros, observado em 2017. Dos 3.005 automóveis e comerciais leves comprados em 2018, 36,11% foram modelos da Volkswagen. Em seguida, vieram os modelos da Chevrolet (General Motors) com 21,73% de participação nas compras anuais do setor na Bahia. O terceiro lugar ficou com a Ford, com 12,08%. A FCA (Fiat/Chrysler/Jeep) com 10,65% e a Toyota (6,46%) completam o ranking das cinco montadoras que mais venderam veículos para o setor de locação da Bahia no ano passado. Os dados são do novo censo do setor de aluguel de carros, realizado pela Associação Brasileira das Locadoras de Automóveis (ABLA). Ainda segundo o censo, Das 965 locadoras ativas na Bahia, 770 alugam veículos sem motorista, enquanto 195 atuam prestando o serviço de aluguel incluindo o motorista. Essas empresas são responsáveis pela manutenção de 6.319 empregos diretos.



FIQUE POR DENTRO



Shoppings - O setor de shopping centeres teve nessa semana duas comemorações importantes. O Boulevard Feira de Santana comemorou 20 anos de inaugurado. Já seu irmão mais novo, o Boulevard Vitória da Conquista apagou sua primeira velinha. São dois marcos do movimento de interiorização do setor na Bahia. O centro de compras de Feira, o primeiro do interior do estado, mudou os hábitos da população, se tornou referência de entretenimento e alterou a fisionomia urbana da cidade, desencadeando a valorização imobiliária do seu entorno, contribuindo para o desenvolvimento econômico da cidade uma vez que atraiu novos investimentos. O mesmo caminho segue sendo traçado pelo empreendimento de Vitória da Conquista, que levou para região marcas como Riachuelo, Renner, Americanas, O Boticário, Kalunga, Pizza Hut e Papel & Cia.

Adega digital- Em apenas três meses de funcionamento, a plataforma Pão de Açúcar Adega, que contempla um e-commerce especializado em bebidas com entrega em todo o país, já dobrou as vendas do Pão de Açúcar em vinhos, se comparado ao mesmo período de 2018. O objetivo da companhia é que a comercialização online de rótulos represente 10% das vendas da categoria, dobrando os resultados até o fim deste ano. Em abril, a plataforma está celebrando o mês do Malbec, oferecendo descontos em vinhos selecionados da uva tinta

