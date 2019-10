Cristalli e Shorts.co lançam Verão 2020 com palestra sobre investimentos

As lojas Cristalli, de Fernanda Drummond, Maíza Brito e George Carvalho, e a Shorts.Co, de Felipe Martinez, que ficam no Shopping Barra, se uniram para lançar o preview da coleção verão 2020 das duas marcas. O evento, que acontece nesta quarta-feira, a partir das 17h, em um espaço montado em frente às duas lojas, também contará com um bate-papo sobre investimentos com Nina Calmon e Ian Sena, da ACT Investimentos, e participação da DMF Soluções Empresariais.

Fernanda Drummond, da Cristalli, e Felipe Martinez, da Shorts.Co. (Foto: Divulgação)