Criticada por agressividade no BBB, Maria precisa 'transar para ficar calma', diz pai

Uma das participantes que mais tem atraído as manchetes do BBB 22 é Maria. Um dos seus momentos de destaque mais recente foi no jogo da discórdia da última segunda-feira, onde protagonizou uma discussão com Arthur Aguiar, o novo queridinho do público.

A carioca chegou a depositar com força uma plaquinha na cabeça do brother, gesto que não foi bem recebido pelo público, que chegou a acusá-la de agressão.

O jeito de falar da sister também foi visto por muita gente como agressivo, o que tem afetado a popularidade dela aqui fora. O pai de Maria, Carlos Câmara, no entanto, minimiza a postura da filha na competição.

"Ela está jogando, não é aquela pessoa. Se eu pudesse me desculpar com as pessoas sobre o que ela está fazendo, eu diria isso. O Arthur também está jogando. Ele vai continuar de pobre coitado? Ou vai roncar mais alto para cima dela? É assim que funciona. As pessoas estão falando que ela tem que sair, que é arrogante. Mas ela não é. Cada pessoa tem um comportamento. O Arthur é ator e está interpretando o papel de pobre coitado. Ela também é atriz, mas está interpretando vilã", disse em entrevista ao Extra.

Carlos ainda justifica que a postura da filha, que tem 21 anos, é uma proteção.

"Ela não leva desaforo para casa. Quando era mais nova, era muito boba, as pessoas gostavam de pisar nela. Então decidiu mudar. Mas aquilo é uma forma de se proteger. Ela não é uma pessoa ruim com o Arthur, não vai querer o mal dele aqui fora. Tem um coração grande, é uma pessoa boa, melhor do que muita gente que está quietinha ali dentro", afirmou.

Em apenas três semanas de competição, a personalidade forte de Maria já deu o que falar devido a diversas situações. Além da mais recente polêmica com Arthur, ela protagonizou o primeiro balanço de edredom após anos de seca no reality.

"Eu acho que ela tinha que fazer sexo mais vezes para ficar calma. Ela transou, dança, faz as loucuras dela e está incomodando. É difícil agradar", analisou o pai.