Criticado pelo público no BBB20, Daniel já foi colírio da revista Capricho; assista

Foto: Reprodução

Se você acha que o Big Brother foi o primeiro a descobrir Daniel está enganado. Antes de expor suas trapalhadas nas televisões brasileiras, o brother foi o sonho de consumo de muitas adolescentes em 2015, quando foi colírio da revista Capricho.

Colírios eram os garotos considerados "lindos e perfeitos" pela revista. Geralmente todos eram brancos, de cabelo liso, e, preferencialmente, olhos claros. Daniel preenchia todos os pré-requisitos e não demorou para fazer sucesso entre as leitoras da revista.

E, para relembrar este passado do brother, um vídeo de 2015 viralizou nos últimos dias. Nele o gaúcho, ainda com 17 anos, aparece em um tutorial ensinando garotos a produzirem mensagens românticas em um quadro.

Detalhe importante é que durante o vídeo de quase dois minutos, o gaúcho não fala uma palavra. "Agora sabemos o motivo da Capricho não deixar ele falar durante o vídeo", aponta, de forma ácida, o internauta Pedro Machado, querendo dizer que conteúdo não é o forte dele.

e o daniel que já foi colírio da capricho… pic.twitter.com/2EKM32MwF8 — paiva (@LwithP) March 23, 2020

À época, o vídeo foi bastante elogiado. "Super prestei atenção no quadro. Nem reparei nesse 'mino' lindo de cabelos loiros médios e olhos perfeitos", disse Lorrayne Cruz. Hoje, quatro anos depois, ao se deparar com a opinião de outrora sobre o brother ela, abismada, começou a rir. "Xente do céu, não creio", disse incrédula.

Já Alice de Brito demonstrava ter um olhar acima de seu tempo. Enquanto as jovens elogiavam os dotes físicos, ela demonstrava uma visão de 2020.

"Me cago de rir com esses meninos fazendo nada de interessante e fazendo essas caras, tentando ser sexy", disse ela aos risos. Hoje, ela se orgulha de sua visão. "Fui ver o que era e 'pá': Daniel do BBB pagando mico desde sempre".