Crocodilo gigante que vivia com pneu no pescoço é salvo após saga de 6 anos

Imagine viver seis anos com um pneu preso em seu pescoço? Pois essa era a vida de um crocodilo de quatro metros em Palu, cidade na ilha indonésia de Sulawesi. Mas o sofrimento chegou ao fim no início desta semana, quando moradores se juntaram para livrá-lo do incômodo.

Há anos os moradores da região já estavam comovidos com a situação O grande medo era de que o crocodilo, hoje com cerca de quatro metros, pudesse se enfocar à medida que fosse crescendo.

Com isso, começaram as tentativas de capturá-lo para retirar o pneu, mas não era fácil. Até mesmo um especialista australiano chegou a ir até Palu para tentar libertar o animal, também sem sucesso, assim como outros que se propuseram a ajudar.

No fim das contas, foi um morador quem conseguiu realizar a captura. Ciente dos pontos preferidos do crocodilo para tomar sol no rio de Palu, Tili, um vendedor de pássaros de 34 anos, montou uma armadilha com cordas amarradas a um tronco e usou galinhas como isca para atrair o alvo.

"Eu mesmo peguei o crocodilo. Eu fique pedindo ajuda para as pessoas, mas elas estavam assustadas", disse o homem em entrevista a agência de notícias Reuters. "Eu simplesmente não posso ver animais machucados. Até cobras, eu irei ajudar".

Completar a missão não foi fácil. Tili seguiu o crocodilo por três semanas e o viu escapar da armadilha duas vezes até conseguir pegá-lo de vez. Após enfrentar o receio das pessoas ao redor, finalmente conseguiu ajuda para retirar o pneu. Então, todos os presentes celebraram enquanto observavam o réptil voltar para a água.

Autoridades suspeitam que o objeto pode ter sido colocado propositalmente no pescoço do animal, com a intenção de tirá-lo da natureza e torná-lo de estimação.