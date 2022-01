Cross Training: modalidade esportiva que está em alta neste verão

Você sabe o que é Cross Training? No vídeo dessa semana, Mayara Padrão conversou com o educador físico Sidny Cezar sobre Cross Training, uma das atividades que integram a programação gratuita do Sou Verão na praia de São Tomé de Paripe. Assista no IGTV do Correio e descubra como o treino funcional feito na areia, a beira-mar, pode trazer benefícios para a saúde.

Confira a programação do Sou Verão:

Quando: todos os sábados de janeiro – 8, 15, 22 e 29/01

Horário: das 8 às 12h

Onde: dias 8 e 22/01 – na praia de São Tomé de Paripe; dias 15 e 29/01, na Barra (Farol e Cristo)

Quanto: grátis

O Sou Verão é um projeto do Correio com o patrocínio da Drogaria São Paulo, CF Refrigeração, Jotagê Engenharia, apoio institucional da Prefeitura Municipal de Salvador e apoio da AJL Locadora, Boa Saúde e Vitalmed.