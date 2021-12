Cróton, a planta total flex! Assista vídeo com dicas

Durante anos passava por jardins externos imaginando que Crótons não eram para mim. Sempre morei em apartamentos e ouvia que as “fogueirinhas” são plantas de sol pleno. Batia até uma pontinha de inveja, mas não deixava de parar e contemplar aquela diversidade de formas e tons passeando entre vermelho, amarelo, laranja, roxo e verde num único exemplar! Com o tempo, comecei a notar que muitas pareciam um tanto desbotadas quando cultivadas ao ar livre. Então, confesso que bem recentemente fui pesquisar melhor e descobri que os Crótons também se adaptam em locais com menos luminosidade. E não é pouca coisa, não. Sabe carro total flex?

Você tem um quintal onde bate sol o dia todinho? Acostume aos poucos aquele Cróton que acaba de chegar do horto e ele será feliz no sol pleno, ainda que possa apresentar folhas opacas, queimadas e crescimento mais lento. Ah não, você tem uma janela sem sol, mas com muuuuita claridade? Vai ter cróton feliz em seu lar e se fizer um friozinho no inverno podem até sair cachinhos de flor. Não, não, seu caso é um cantinho com algumas horas de sol por dia? Aí é que eles fazem, literalmente, a festa das cores! A condição ideal é a meia sombra, recebendo entre 3 e 5 horas de incidência solar por dia. Assim, as cores permanecem acentuadas, as folhas mais brilhantes e a planta cresce mais rápido.

Crótons são rústicos, perenes e podem chegar até 3 metros de altura. As podas são apenas de contenção. Você pode aparar para que fiquem com o formato e tamanho que desejar, mas não há necessidade de podar para ajudar no desenvolvimento. O que vai comprometer mesmo é o solo encharcado, um prato cheio para pragas e raízes apodrecidas. Faça regas espaçadas e espere secar até o meio do vaso. Na dúvida, não confie no olho ou no dedo. Use o velho e bom palito de churrasco para se assegurar de que o fundo não está úmido demais. Cochonilhas são a praga mais comum em Crótons, então fique atento e garanta doses mensais de cálcio.

Chega de achar que a grama do vizinho é sempre mais colorida, hein? Ao longo deste mês teremos aqui dicas de cuidados gerais no verão e sugestões de espécies que amam sol e calor, mas que são capazes de tirar qualquer apartamento da monotonia. Já pode começar usando e abusando dos Crótons para pincelar mais cor em maciços verdes ou até colecionar diferentes espécies desta enorme família de origem tropical. Os tons quentes e vibrantes ainda variam bastante dentro de uma mesma planta ao longo da vida. Dá um play aí pra sentir esse gostinho de verão!