Cruz das Almas: Conheça a origem das bandeirolas que enfeitam a cidade

Sabe qual é a origem dos balões e das bandeirolas que enfeitam as ruas de Cruz das Almas? Pois o quinto episódio da websérie São João na Estrada mostra como é feita a decoração que já começa no portal da cidade localizada a cerca de 150 km de Salvador. Conheça um pouco mais sobre o trabalho que tem início três meses antes do São João e gera emprego e renda para a população.

"Durante todo esse período, as pessoas se dedicam o máximo para dar o nosso melhor para o São João da cidade", conta o marceneiro Edgard Thierry. Além de Cruz das Almas, outros destinos protagonizam os vídeos do especial São João na Estrada, que visitou as cidades de Amargosa, Senhor do Bonfim, Mucugê e Santo Antônio de Jesus.

A série São João na Estrada integra o projeto Correio 40 anos, que tem oferecimento do Bradesco, patrocínio do Hapvida e Sotero Ambiental, apoio institucional da Prefeitura de Salvador, apoio de Vinci Airports, Senai, Salvador Shopping, Unijorge, Claro, Sebrae, Itaipava Arena Fonte Nova e Santa Casa da Bahia.

Para conferir todos os espisódios da websérie, acesse o site https://www.correio24horas.com.br/saojoaonaestrada/