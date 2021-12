Cruzeiro tem surto de casos de covid-19 e volta às pressas para Santos

Um surto de casos de covid-19 fez um cruzeiro mudar de rota e voltar ao Porto de Santos às pressas nesta quinta-feira (30). O MSC Splendida partiu do próprio Porto de Santos no último domingo (26) e teria a virada do ano no Rio de Janeiro.

A viagem de 7 dias passaria por Porto Belo, Balneário Camboriú, Rio de Janeiro, Ilhabela e Santos. Porém, na terça-feira (28), os passageiros foram impedidos de descer da embarcação em Balneário Camboriú. A decisão foi tomada pela Anvisa por conta de casos de covid-19 confirmados a bordo.

A quantidade de casos registrados entre passageiros e tripulantes não foi divulgada. A empresa ainda não se pronunciou sobre o caso.

Antes da viagem com o roteiro do réveillon, o MSC Splendida realizou uma viagem na qual foram identificados casos positivos entre hóspedes e tripulantes antes da chegada do navio no dia 26 de dezembro, em Santos. Houve 15 casos positivos entre os hóspedes e cinco tripulantes também testaram positivo.

Segundo a MSC, imediatamente todos os 20 casos foram isolados em uma seção dedicada e separada do navio, longe de todas as operações de hóspedes e em cabines com varanda.